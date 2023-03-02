الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: زيارة الرئيس السيسى للمنيا تؤكد نجاح الدولة فى التصدى للشائعات

ولاء التمامي
ولاء التمامي

أكدت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنيا وافتتاح العديد من مشروعات «حياة كريمة»، تؤكد أن الدولة المصرية نجحت في التصدي للشائعات والأكاذيب، التي تُبث من الخارج لمحاولة إثارة الرأي العام بالكذب حول وضع الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس السيسي على أرض الواقع تؤكد استمرار المشاريع الضخمة للارتقاء بالمنيا والصعيد.

وأضافت التمامي في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن زيارة الرئيس السيسي اليوم لمحافظة المنيا وتفقده للإنجازات التي تمت على أرض الواقع بالقرى والمدن والمنيا الجديدة، إنجاز كبير، حيث أصبح صعيد مصر الآن جاذبًا للسكان، وما نشاهده الآن على أرض محافظة المنيا، وبفضل خطط التنمية الشاملة، يعد إنجازًا كبيرًا وتطويرًا شاملًا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات، فالمنيا تعيش نهضة شاملة حقيقية، ومشاريع «حياة كريمة» غيرت وجهها بصور غير مسبوقة.

وشددت عضو مجلس النواب على أن صعيد مصر يشهد نقلة تنموية كبرى، تحققت خلال السنوات الماضية، وغيّرت شكل ومجرى الحياة للمواطنين والفئات الأكثر احتياجًا وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية لهم. 

واختتمت التمامى بالإشادة بمشروع «حياة كريمة»، الذي يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطوات غير مسبوقة على طريق التنمية والبناء وتلبية كل الاحتياجات في جميع القطاعات الخدمية في إطار المشروع القومى العملاق لتطوير الريف المصري، فالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس السيسي، أحدثت نقلة حقيقية في الصعيد وفي مختلف محافظات الجمهورية، وتحسب لجهود الرئيس السيسي في الجمهورية الجديدة.

الاقتصاد المصرى التصدى للشائعات البنية التحتية الدولة المصرية الرئيس السيسي الخدمات الاجتماعية

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