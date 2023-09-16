السبت 16 سبتمبر 2023
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"القاهرة الإخبارية": قرارات الرئيس جاءت لرفع مستوى المعيشة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال أيمن عماد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في بني سويف جاءت لرفع مستوى المعيشة للمواطنين وتكشف مدى اهتمامه بالمصريين.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الافتتاحات التي قام بها الرئيس السيسي صباح اليوم في بني سويف تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة، موضحًا أن الافتتاحات تتضمن 4 مدارس لمراحل مختلفة، إضافة إلى قسم شرطة ومجمع الخدمات الموحد، والسكن الاجتماعي.

مراسل القاهرة الإخبارية: أهالي بني سويف سعدوا جدًا بزيارة الرئيس السيسي لهم اليوم

وأشار إلى أن أهالي بني سويف سعدوا جدًا بزيارة الرئيس السيسي لهم اليوم، مؤكدًا أنهم استقبلوا الرئيس بترحاب وحشد كبيرًا ترحيبًا بما يقدمه من خدمات اجتماعية وتعليمية وصحية.

وتابع: "مبادرة حياة كريمة نفذت في محافظة بني سويف 1616 مشروعًا ما بين اجتماعي وتعليمي وصحي لخدمة 66 قرية موزعين على المراكز، إضافة إلى إنجاز العديد من مشروعات الطرق والبنية التحتية" مؤكدًا أن حياة كريمة هدفها رفع مستوى معيشة الفرد خصوصًا في الريف المصري.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يؤكد أن المواطن المصري وخصوصًا محدودي الدخل يأتي في المرتبة الأولى لديه.

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