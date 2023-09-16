السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمود حميدة يدشن حسابه الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" (فيديو)

محمود حميدة
محمود حميدة

دشن النجم محمود حميدة حسابه الرسمي عبر موقع الفيديوهات والصور العالمي “إنستجرام” وذلك في وسيلة جديدة للتواصل مع جمهوره ومحبيه في مصر والوطن العربي.

ونشر محمود حميدة فيديو له عبر حسابه الجديد بموقع “إنستجرام” أعلن خلاله عن حسابه الرسمي والوحيد عبر التطبيق الشهير وظهر “حميدة” في الفيديو بنفسه، ليكشف عن توثيق حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ونفي صلته بأي حسابات أخرى تتحدث باسمه. 

وعلق محمود حميدة على الفيديو قائلًا: "هذه هي صفحتي الوحيدة والرسمية على إنستجرام.. وأي صفحة أخرى لاتمثلني وغير تابعة لي". 

وينتظر النجم محمود حميدة طرح أحدث اعماله السينمائية بعنوان "الملحد" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، وهو من إخراج ماندو العدل، ومن المتوقع أن يطرح الفيلم نهاية العام الجاري وتدور أحداثه حول قضية دينية مهمة لحياة المجتمع المصري.

فيلم "الملحد" بطولة محمود حميدة وأحمد حاتم وصابرين وشيرين رضا وعدد كبير من الفنانين، الفيلم تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، ويعتبر خامس أعمال الكاتب إبراهيم عيسى في السينما وقدم قبل الملحد أفلام (صاحب المقام - مولانا - الضيف - خيانة مشروعة).

آخر أعمال محمود حميدة الفنية

وكانت آخر أعمال النجم محمد حميدة الفنية الفيلم السينمائي “مطرح مطروح” والذي عرض بدور العرض السينمائي خلال الفترة الماضية ولم يحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر مما أدى إلى سرعة رفعه من صالات العرض.

وتدور قصة فيلم “مطرح مطروح” في أربعينيات القرن الماضي، في الوقت الذي تقرر فيه أسرة متوسطة قضاء فترة الصيف في منطقة ساحلية وبالتحديد مرسى مطروح، وذلك بالتزامن مع فترة اندلاع الحرب العالمية الثانية لتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي إنساني.

وشارك في بطولة فيلم “مطرح مطروح” بجانب النجم محمود حميدة كل من كريم عفيفي، شيماء سيف، ليلى زاهر، محمد السعدني، الفنان الإنجليزي سكوت أدكنز، إخراج وائل إحسان.

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