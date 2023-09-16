"دفاع النواب": قرارات الرئيس السيسي سيكون لها تأثير إيجابي على حياة المواطن

الأمانة والإخلاص منهج الرئيس مع أبناء وطنه

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بحزمة القرارات الحمائية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في الزيارة التي يقوم بها إلى بني سويف اليوم لافتتاح عدد من المشروعات التنموية، ومشروعات حياة كريمة، مؤكدا أن استشعار الرئيس لمعاناة البسطاء وإجراءاته الحاسمه للتخفيف على المواطنين أكدت أننا أمام رئيس بدرجة إنسان، وقائد عظيم يحمل هموم وطنه على عاتقه ولا يرى إلا مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف، أن القرارات والإجراءات التي اتخذها الرئيس ستكون لها آثار كبيرة في التخفيف على المواطن، في ظل موجات غلاء الأسعار والتضخم التي تضرب دول العالم والتي استشعر الرئيس بها، وترجم ذلك بقرارات حمائية ستكون لها مردود فوري وإيجابي كبير على حياة المواطنين.

“دفاع النواب”: الرئيس السيسي يشعر بالآم المواطنين

وأوضح إبراهيم المصري، أن الرئيس بين في كلماته الصادقة، أنه إنسان كبقية شعبه يستشعر آلامهم ومعاناتهم وصوت المصريين يصل مسامعه وأن إرادة المصريين هى البطل الحقيقي وأن وحدتنا هى ضمان بقائنا، وجميعها رسائل تؤكد أن الأمانة والإخلاص للوطن والشعب هي منهج ودستور الرئيس في علاقته مع أبناء وطنه.

ودعى وكيل دفاع النواب جميع المصريين، إلى التوحد خلف القيادة السياسية الوطنية الحكيمة لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والتي أكد عليها الرئيس في كلمته، لنعبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

وجاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كالتالي:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ورابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .



بالإضافة، خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وسابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.