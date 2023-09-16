السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب وإصابة والده ببولاق الدكرور

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل شخص ومحاولة قتل والده وآخر في منطقة بولاق الدكرور، إلى جلسة يوم 16 أكتوبر المقبل. وقد صدر هذا القرار برئاسة عبد الناصر محمد حسنين وعضوية حسين فاضل عبد الحميد وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت ورأفت عبد التواب. وتفيد التحقيقات في القضية (رقم 10099 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور)، بأن المتهمين "م. ص"، سائق يبلغ من العمر 21 سنة، و"ع. ع"، طالب يبلغ من العمر 18 سنة، و"ص. أ"، عامل يبلغ من العمر 20 سنة، و"أ. م"، عامل يبلغ من العمر 19 سنة، و"أ. س"، عامل يبلغ من العمر 19 سنة، و"م. م"، هارب يبلغ من العمر 27 سنة، و"م. أ"، عامل يبلغ من العمر 21 سنة، قاموا في يوم 13 مايو من العام الماضي بإظهار العنف والترويع وإلحاق أذى مادي بـ "ت. ك" ووالده "ك. ع" و"م. ح" بالإضافة إلى آخرين مجهولين.

ومن جانبه أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة 16 متهمًا بقتل الطفلة بسنت، التي قتلت بطلق ناري أثناء نزولها إلى الشارع لشراء الأطعمة، وذلك بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية وزجاجات المياه الغازية. تم تحديد جلسة جديدة في 17 أكتوبر. 

وقد صدر القرار برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت، ورأفت عبد التواب.

وقد أحالت النيابة العامة 16 متهمًا إلى المحكمة، بعد التحقيق في القضية رقم 13907 جنح بولاق الدكرور لسنة 2022. وتفيد التفاصيل أن رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة بوجود جثة فتاة في منطقة أرض اللواء، وعند الفحص تبين أنها "بسنت" المعروفة باسم "شيماء"، وهي طالبة في منتصف العقد الثاني من عمرها، قُتلت بطلق ناري.

وأفاد أهل المتوفية بأنها قُتلت خلال مشاجرة بالأسلحة النارية وزجاجات المياه الغازية، عندما كانت تخرج لشراء الطعام، تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تأجيل محاكمة متهم بقتل شاب بولاق الدكرور جنايات

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