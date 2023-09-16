جمال عبدالرحيم: اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لمعاقبة مزوّرى كارنيهات نقابة الصحفيين

قال الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنَّ النقابة لن تتهاون في الدفاع عن تمثيلها منفردة لعموم صحفيي مصر، وستتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة بما فيها الجنائية التي تعاقب على تزوير كارنيهات نقابة الصحفيين أو أي تزوير باسم النقابة.

وأضاف، في تصريحات لمحرري نقابة الصحفيين: "نقابة الصحفيين لن تتهاون في محاربة الكيانات الوهمية التي تسىء لمهنة الصحافة.. ولا يمثل الصحفيين سوى نقابة الصحفيين، بمقرها ٤ شارع عبدالخالق ثروت بالقاهرة، وفق الدستور".

وتابع: "كل الكيانات أو النقابات التي تدّعي أنها خاصة بالصحفيين هي كيانات وهمية"، مؤكدًا مناشدة النقابة أجهزة الدولة التصدي لتلك الكيانات بالتعاون معها.

واستكمل: "أوجّه الشكر لوزارة الداخلية على تحركها السريع استجابة لبلاغ النقابة والقبض على المتهم، وهو من أخطر الأشخاص المتورطين في تزوير كارنيهات النقابة".

وناشد "عبدالرحيم" أجهزة الدولة ألا تقدم مزايا لتلك الكيانات الوهمية، سواء تعامل المحافظين أو الوزراء أو المسئولين مع الكيانات الوهمية لأنها تسيء لمهنة الصحافة.

واستطرد: "النقابة ليست ضد من يعملون في المهنة وهم غير أعضاء نقابة، ولا من يعمل في موقع حاصل على ترخيص، ولكنها ضد من ينصب باسم الصحافة ويستخدمها في عملية نصب".

القبض على متهم بتزوير كارنيهات نقابة الصحفيين

وقال الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه في دور النقابة ومجلسها الحالي في مواجهة ظاهرة الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة الصحافة، الأمر الذي يسيء للنقابة ومهنة الصحافة، ضبطت أجهزة الأمن متهمًا بتزوير كارنيهات نقابة الصحفيين والنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة وإدارة موقع دون ترخيص.

وأضاف، في لقاء مع محرري نقابة الصحفيين، أنه جاء ذلك بناء على بلاغات تقدمت بها نقابة الصحفيين لمساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في شهر أغسطس الماضي، تقدم به الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ضد المتهم أحمد رامي محمد محمد أحمد البرم، المقيم في ٢ حارة راشد شارع المديرية القديمة، قسم ثانٍ بالمنصورة، مشيرًا إلى أن النقيب تقدَّم ببلاغ آخر إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد المتهم ذاته.

ولفت إلى أنه تضمن بلاغ النقابة لوزارة الداخلية والنائب العام كل الأوراق والمستندات التي حصلت عليها النقابة، والتي تفيد بتزوير المتهم كارنيهات النقابة والاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين، موضحًا أنه عقب تقديم البلاغ مباشرة تحركت أجهزة الأمن وداهمت مكتب ومنزل المتهم، وضُبط بحوزته كميات كبيرة من الكارنيهات المزورة المنسوبة لنقابة الصحفيين، و٤ أكلاشيهات بأسماء مختلفة، ومجموعة من العلامات المائية الخاصة بالنقابة، ومجموعة من المحررات المتنوعة، و٤ أجهزة كمبيوتر، وطابعتين، ووحدة تخزين متنقلة، ولوح بلاستيكي لصناعة الكارنيهات، وسخان حراري، وضُبط هاتفه المحمول وبفحصه تبيَّن أنه يتضمن كل نشاطه.

وأشار إلى أنه تبيَّن من معلومات النقابة أن المتهم يتخذ من مكتب له في المنصورة إدارة موقع تحت مسمى مصر اليوم العربية، ويعمل به بعض الشباب، وحصل منهم على مبالغ مالية كبرى مقابل استخراج كارنيهات لهم من ٧ محافظات، ونصب على بعض الموجودين في الدول العربية، لافتًا إلى أن أساليب النصب تعتمد على تزوير كشوف القيد الخاصة بالنقابة، وكان يحصل من المواطنين على مبالغ مالية، منها ٥٠ ألف جنيه من أحد المتهمين على تقديم سيارة وشقة في النقابة، وكان يلتقط صورا من أمام سلم النقابة لإيهام ضحاياه بأنه دائم التردد على نقابة الصحفيين.

وتابع أن أجهزة الأمن أحالت المتهم إلى نيابة المنصورة، وقرَّرَت حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب والتزوير وإدارة موقع دون ترخيص، موضحًا أن عقوبة إدارة موقع دون ترخيص لا تقل عن دفع غرامة مليون ولا تزيد عن ٣ ملايين وعقوبة النصب والتزوير تصل إلى السجن المشدد.

وأكد أن الخطورة في الأمر أنه لم يكتف بتزوير كارنيه النقابة بل يدير كيانًا وهميًّا آخر اسمه النقابة العامة للعاملين بالصحف الخاصة والمستقلة.

وشدد على أن الأخطر من ذلك أن المتهم يستخرج بطاقات رقم قومي لضحاياه تحت مسمى محرر إلكتروني في جريدة مصر اليوم العربية.