في إطار دور نقابة الصحفيين ومجلس النقابة الحالي في مواجهة ظاهرة الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة الصحافة بما يسىء إلى مهنة الصحافة والنقابة- ألقت أجهزة الأمن القبض على متهم بتزوير كارنيهات نقابة الصحفيين، والنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ طائلة، وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص.

جاء ذلك بناءً على بلاغات تقدمت بها نقابة الصحفيين لمساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أغسطس الماضي، تقدم به النقيب ضد المتهم أحمد رامي محمد محمد أحمد البرم، والمقيم ٢ حارة راشد شارع المديرية القديمة قسم ثاني المنصورة.

كما تقدم النقيب في ذات الوقت ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي ضد نفس المتهم.

وتضمن بلاغ النقابة لوزارة الداخلية والنيابة العامة كل الأوراق والمستندات التي حصلت عليها النقابة والتي تفيد قيام المتهم بتزوير كارنيهات النقابة والاستيلاء على مبالغ طائلة من المواطنين.

وعقب البلاغ مباشرة، تحركت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية وداهمت منزل المتهم، وضبطت بحوزته كميات كبيرة من الكارنيهات المزورة المنسوبة إلى نقابة الصحفيين وعدد ٤ أكلاشيهات بأسماء مختلفة ومجموعة من العلامات المائية الخاصة بنقابة الصحفيين ومحررات متنوعة و٤ أجهزة كمبيوتر بمشتملاتها، وطابعة ووحدة تخزين متنوعة، وجهاز قطع معدني وسخان حراري، وهاتف محمول.

المتهم يتخذ من مكتب له فى المنصورة إدارة موقع مصر اليوم العربية

بفحصه تبين أنه يتضمن كل نشاطه الإجرامي، وتبين من معلومات النقابة أن المتهم يتخذ من مكتب له في المنصورة إدارة موقع مصر اليوم العربية، ويعمل به عدد من الشباب من ٧ محافظات فى الدلتا، وحصل منهم على مبالغ طائلة، بل وبعض الأعضاء في الدول العربية.

أساليب نصب المتهم، تعتمد على تزوير كشوف القيد الخاصة بنقابة الصحفيين، وكان يحصل من المواطنين على مبالغ مالية مقابل استخراج الكارنيهات، وأيضا التقديم على سيارة وشقة من النقابة والتقط صور له أمام صور مبنى النقابة لإيهام ضحاياه بأنه منسوب للنقابة.

أجهزة الأمن أحالت المتهم إلى نيابة المنصورة وتم حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وقال الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة الأخطر من ذلك أن المتهم يقوم باستخراج بطاقات هوية شخصية لضحاياه تحت مسمى محرر إلكتروني بجريدة مصر اليوم العربية.

كما يدير المتهم كيانا وهميا باسم النقابة العامة للعاملين بالصحف الخاصة والمستقلة.

تزوير كارنيهات نقابة الصحفيين

تزوير كارنيهات نقابة الصحفيين

تزوير كارنيهات نقابة الصحفيين

تزوير كارنيهات نقابة الصحفيين

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