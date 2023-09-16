السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

5 أرقام سلبية للأهلي عقب خسارة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة

الأهلي واتحاد العاصمة
الأهلي واتحاد العاصمة

لقب قاري مهم خسره الأهلي، عندما التقى نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في مباراة كأس السوبر الإفريقي لعام 2023.

وكان الأهلي قد خسر مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف بالمملكة العربية السعودية.

ولم يتمكن الأهلي من استعادة لقب السوبر الإفريقي الغائب عن خزائنه منذ نسخة ديسمبر عام 2021.

ويستعرض «الدستور» خمس أرقام سلبية للأهلي عقب خسارته لقب كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة

- هذه هي المرة الثالثة في التاريخ التي يخسر فيها الأهلي لقب كأس السوبر الإفريقي.

- هذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها الأهلي لقب كأس السوبر الإفريقي (كبطل لدوري أبطال إفريقيا)، حيث خسر الأهلي اللقب من قبل مرتين، كبطل لبطولة الأندية الإفريقية أبطال الكئوس، وكبطل لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

- هذه هي المرة الثانية التي يخسر فيها الأهلي، لقب كأس السوبر، عندما تقام على ملعب محايد، حيث خسر من قبل لقب السوبر عام 1994 أمام غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة التي أقيمت في جوهانسبرج.

- هذه هي المرة الثانية التي يفشل فيها الأهلي في العودة إلى المباراة، بعد تأخره بهدف دون رد، بعد مباراة السوبر عام 1994 أمام الزمالك، والتي انتهت بفوز الأخير، بهدف دون رد.

- هذه المرة الثانية التي يخسر فيها الأهلي، لقب كأس السوبر الإفريقي، أمام فريق جزائري، بعد الخسارة أمام وفاق سطيف، بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 6-5 في نسخة عام 2015.

الاهلى اتحاد العاصمة الجزائري كأس السوبر الإفريقي اتحاد العاصمة الزمالك

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