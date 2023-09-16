السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

كتلة الحوار تحتفى بقرارات الرئيس فى بنى سويف: "تخفف جزءًا من الأزمة الاقتصادية"

جريدة الدستور

رحبت كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل بالقرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال زيارته لمدينة بني سويف كخطوة مهمة نتمنى أن تعقبها خطوات مماثلة.

وقال في بيان صحفي إن القرارات من شأنها تخفيف جزء من الأزمة الاقتصادية عن كاهل المواطنين ونتطلع لإصدار المزيد من القرارات التي تدعم المصنعين والمصدرين والعاملين بالقطاع الخاص لمواجهة هذه الأزمة، وأن ترتبط أي سياسات إصلاحية بخطط ضرورية وعاجلة لدعم الإنتاج في كل القطاعات 

وأضاف: "لا يفوتنا أن نؤكد ضرورة إغلاق ملف الحبس الاحتياطي وإطلاق سراح كل مسجوني الرأي، والاستمرار بل والإسراع في الخطوات الملحوظة في اتجاه فتح المجال العام ودعم اطلاق حرية الرأي والحريات السياسية".

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