تاريخ الزمالك في الكونفيدرالية " 3 " .. الفوز باللقب عام 2019 بعد 4 محاولات فاشلة

بعد 4 محاولات فاشلة أعوام 1998 و1999 و2015 و2018 نجح الزمالك في الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية في مشاركته الخامسة موسم 2018 – 2019 .

فوز تاريخي على القطن التشادي

لم يجد الزمالد صعوبة في تجاوز دور ال32 وحقق أكبر انتصار في تاريخ مشاركاته الإفريقية عندما سحق القطن التشادي بسبعة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب بتروسبورت وسجل الأهداف محمود كهربا وفرجاني ساسي في الدقيقتين 11 و 15 وكابونجو كاسونجو في الدقيقتين 22 و 41 ومصطفى فتحي في الدقيقتين 27 و55 وعمر السعيد في الدقيقة 82 وانتهت مباراة العودة في نجامينا بالتعادل السلبي .

وفي دور ال32 مكرر تعادل الزمالك مع اتحاد طنجة المغربي بدون أهداف في مباراة الذهاب التي أقيمت في طنجة ثم فاز الزمالك 3-1 في مباراة العودة باستاد برج العرب بالإسكندرية وسجل الأهداف إبراهيم حسن وعمر السعيد ويوسف أوباما في الدقائق 45 و55 و85 .

مباراة الزمالك واتحاد طنجة

في دور المجموعات لم تكن بداية الزمالك جيدة حيث خسر في الجولة الأولى أمام جورماهيا الكيني في نيروبي 2-4 وسجل الهدفين إبراهيم حسن في الدقيقتين 7 و44 ..وفي الجولة الثانية تعادل الزمالك مع نصر حسين داى الجزائري 1-1 في برج العرب وسجل الهدف المغربي خالد بوطيب في الدقيقة 14 ..وفي الجولة الثالثة كان التعادل 1-1 مع بيترو أتلتيكو الأنجولي في برج العرب وسجل يوسف أوباما هدف الزمالك في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع .

نقطة الانطلاق نحو اللقب

انتفض الزمالك في الجولة الرابعة وهزم بيترو أتلتيكو في لواندا بهدف سجله المغربي حميد أحداد في الدقيقة 17 ثم فاز الزمالك على جوماهيا في برج العرب برباعية نظيفة سجلها محمود علاء ويوسف أوباما وفرجاني ساسي وعمر السعيد في الدقائق 12 و25 و84 و86 ..وفي الجولة الأخيرة تعادل الزمالك مع نصر حسين داى في الجزائر بدون أهداف .

مباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو

في دور الثمانية التقى الزمالك مع حسنية أغادير المغربي وتعادلا بدون أهداف في المغرب وفاز الزمالك في ستاد الجيش بالسويس بهدف سجله إبراهيم حسن في الدقيقة 49 .

في الدور نصف النهائي كانت المواجهة أمام النجم الساحلي التونسي وفاز الزمالك في برج العرب بهدف سجله محمود كهربا في الدقيقة 37 وانتهت مباراة العودة في سوسة بالتعادل السلبي.

في النهائي التقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي وانتهت مباراة الذهاب في بركان بفوز نهضة بركان بهدف دون رد وفي مباراة العودة ببرج العرب فاز الزمالك بهدف سجله محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 56 واحتكم الفريقان لركلات الترجيح وفاز الزمالك 5-3 وتوج بطلا للمسابقة.

مباراة الزمالك ونهضة بركان

كهربا الهداف التاريخي للزمالك في الكونفدرالية

سجل الزمالك 68 هدفا خلال مشاركاته الخمس في الكونفدرالية وتصدر محمود كهربا قائمة الهدافين برصيد ستة أهداف يليه مصطفى فتحي برصيد خمسة أهداف وإبراهيم حسن برصيد أربعة أهداف .

وسجل ثلاثة أهداف كل من عبد الحليم علي وأحمد عيد عبدالملك وأيمن حفني وعمر السعيد ويوسف أوباما ..وسجل هدفين كل من المالي إسماعيل كوليبالي وطارق السعيد وأحمد توفيق وباسم مرسي وعمر جابر وأحمد مدبولي التونسي فرجاني ساسي والكونغولي كابونجو كاسونجو ومحمود علاء .

وسجل هدفا واحدا كل من مدحت عبد الهادي وعبد الحميد بسيوني ومحمد كمونة وأحمد عبد الله وعبد اللطيف الدوماني وأيمن مشالي وسامي الشيشيني ومحمد صبري وإبراهيم صلاح وعلي جبر وحازم إمام وخالد قمر والبوركيني عبدالله سيسيه والنيجيري معروف يوسف ومحمد سالم وأحمد حمودي وأحمد حسن مكي وعماد فتحي والمغربي خالد بوطيب والمغربي حميد أحداد .