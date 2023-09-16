الثلاثاء.. انطلاق الدورة الثامنة لمعرض الكتاب بنادى طلعت حرب

تنطلق فعاليات معرض الكتاب فى دورته الثامنة، الذى ينظمه نادى طلعت حرب برئاسة محمد الأتربى، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهى الدين، فى الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٩ سبتمبر الجارى، بمقر النادى بالعجوزة.

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح كل من شريف خليل المدير التنفيذي للنادي، الإعلامي حسن هويدى وكيل وزارة الإعلام سابقا، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادى، وكوكبة من المثقفين والكتاب ورجال الصحافة والإعلام.

يضم المعرض مجموعة كبيرة من الكتب الهامة فى مختلف المجالات، ويستقبل المعرض زواره من أعضاء النادى بداية من الخامسة مساء إلى الحادية عشرة مساء، وذلك حتى يوم ٢٨ سبتمبر الجارى.

٤ معارض محلية خلال الفترة المقبلة

فى إطار الإعداد والتجهيز لسلسلة من المعارض الداخلية فى ربوع جمهورية مصر العربية، أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب عن فتح باب الاشتراك للمعارض التالية بدءًا من يوم الأحد الموافق 2023/9/17 وهي كالتالي:

1 - معرض دمنهور فى دورته السادسة للكتاب، والمنعقد خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2023، بمحافظة البحيرة بمكتبة مصر العامة.

2 - معرض مدينتي فى دورته الثانية للكتاب، والمنعقد خلال الفترة من 4 حتى 14 أكتوبر 2023، بمحافظة القاهرة.

3 - معرض شرم الشيخ الأول للكتاب بمحافظة جنوب سيناء، والمنعقد خلال الفترة من 12 حتى 21 أكتوبر 2023.

4 - معرض الإسكندرية فى دورته العاشرة للكتاب، والمنعقد خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2023، بمحافظة الإسكندرية، كلية الهندسة.



وناشدت هيئة الكتاب مسؤولي دور النشر، سرعة تقديم طلب رغبة الاشتراك، الموجود بالإدارة العامة للمعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب.