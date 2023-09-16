السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

قيادى بـ"مستقبل وطن": قرارات الرئيس السيسى تؤكد إحساسه بالمواطن المصرى

محمد رزق
محمد رزق

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن قرارات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال زيارته بنى سويف أسعدت الملايين من الشعب المصرى وتسهم في مساعدة المواطنين على تحمل أعباء الحياة، وتؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطنين وحريص على الاستجابة لكل رغباتهم واحتياجاتهم، خاصة مع زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

قرارات الرئيس تؤكد اهتمام القيادة السياسية بالموظفين والعمال

وقال "رزق" إن قرار الرئيس السيسي بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالموظفين والعمال، ودعم العاملين بهذا القطاع في تحمل أعباء الحياة، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس السيسي كشفت عن أنه يشعر بالمواطن البسيط ولن يدخر جهدا في سبيل تحقيق كل آماله وتطلعاته.

وأشار القيادي بحزب "مستقبل وطن" إلى أن قرارات الرئيس السيسي شملت كافة الفئات، خاصة المزارعين من خلال قيام البنك الزراعى المصرى بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وكذلك تطرقت إلى الصحفيين، عبر قرار الرئيس السيسي بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

وأوضح "رزق" أن قرارات الرئيس السيسي تضمنت إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، بجانب رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة، بجانب مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، وهي كلها قرارات تنحاز للمواطن البسيط.

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