السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى للمصريين: "أنا منكم وحاسس بيكم وبطمنكم"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يريد توجيه كلمة مهمة للمصريين، موضحًا أن مصر تعاني منذ 4 سنوات من ظروف صعبة للغاية، وأن سنتين منها كان العالم مغلقا بسبب وباء كورونا وتأثر سلاسل الإمداد.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح مشروعات ببني سويف، اليوم: "عايز أقول للمصريين كلمة مهمة أوي، لا شك أن الظروف صعبة، بس خلي بالكم إننا كلنا بقالنا 4 سنين في ظروف صعبة جدًا، سنتين منهم الدنيا كلها في العالم كله كانت مغلقة بسبب كورونا، وتأثر سلاسل الإمداد، لكن إحنا لم نتوقف واستمرينا في عملنا لأن ورانا حلم كبير أوي نعمل عليه.. السنتين عدوا لكن جاءت أزمة تانية كبيرة كان لها تأثير كبير، وهفكركم أننا لما عملنا خطة الإصلاح الاقتصادي في 2016، كنا بنقول إنها هتنطلق بينا لأفاق أفضل، وكانت معدلات النمو متقدمة جدًا، وكنا نأمل في أكثر من ذلك".

وتابع: "عايز أقول إننا بنستورد كميات كبيرة من القمح والذرة، وهذا كان له تأثير كبير في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية، وحاولنا بقدر الإمكان ألا تنعكس الأسعار بقوة على المواطنين، وبقول الكلام ده عشان أنا منكم وحاسس بيكم، وبطمنكم أني معاكم".

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