السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: أقدِّر حجم معاناة الأسرة المصرية.. ولم ندخر جهدًا لاحتواء الأزمات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يقدِّر تمامًا حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية المركبة التي خلَّفتها جائحة كورونا، وضاعفتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية الجديدة ببني سويف، اليوم السبت: "إننا لم ندخر جهدًا لاحتواء هذه الآثار السلبية بما نمتلك من قدرات، ولولا استعدادنا المُسبق بإجراءات استباقية فاعلة لكانت آثار هذه الأزمة مضاعفة ومؤثرة".

وتابع الرئيس السيسي: "ولكن بفضل من الله وإدارة علمية وعملية دقيقة، نجحنا في التعامل مع الأزمة، ونتجاوز مراحلها الحرجة، دون أن تتوقف عجلة الإنجاز أو تتعثر خطط التنمية، وباتت بيننا وبين تمام الانفراج خطوات معدودة".

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