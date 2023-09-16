السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا عن مشروعات التطوير في بني سويف

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، فيلمًا تسجيليًا عن محافظة بني سويف، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بقرية سدس الأمراء مركز ببا.

وقال أحد المواطنين: "إحنا معندناش حاجه اسمها مستحيل"، فيما قال أحد الشباب: "الصعايدة أجدع ناس"، وقال مواطن آخر: "الصعايدة جدعان بصحيح"، وقال شاب: "الصعيد بلد رجالة".

وشهد الصعيد أكثر من 4 آلاف مشروع على مدار 9 سنوات، وتسهم تلك المشروعات بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين داخل تلك القرى المستهدفة؛ من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.

وقال أحد العاملين بمشروعات الصعيد: "التطوير في المدينة تم في مجالات كثيرة"، وقال آخر: "بني سويف اتنقلت 180 درجة"، وقال مواطن: "شهدنا تطوير عمراني وصناعي وثقافي".

وقالت سيدة: "الدنيا كلها اتغيرت وبقت زي الفل والله"، وقال مواطن: "لأول مرة في الصعيد بنشوف الإنجازات دي".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات المرحلة الأولى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرية سدس بمركز ببا بمحافظة بني سويف.

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