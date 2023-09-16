السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يستجيب لدعوة سيدة "سدس الأمراء" بزيارة منزلها: "شرف عظيم يا ريس"

الرئيس السيسي يستجيب
الرئيس السيسي يستجيب لدعوة سيدة

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوة سيدة مصرية لدخول منزلهما أثناء زيارته لقرية سدس الأمراء بمركز ببا في محافظة بني سويف.

وسلم الرئيس السيسي على زوج السيدة وأبنائها، قائلًا: "ازيكم، كل سنة وانتوا طيبين".

ورد زوج السيدة: "نورت بني سويف والدنيا كلها يا سيادة الريس، اتفضل يا ريس، إحنا لينا عظيم الشرف بزيارة حضرتك، والنهارده الدنيا كلها نورت".

ربنا يجعل الخير كله قدامك وتحت أقدامك

وتابع: "ربنا يجعل الخير كله قدامك وتحت أقدامك، والله يا ريس البلد دي شافت خير على إيد سعادتك، مركز ببا بأكمله بيتنقل نقلة حضارية، والله دي خطة ألفية يا ريس، ومهما نقول كلمات يعجز اللسان".

ورد عليه الرئيس السيسي قائلًا: "أهم شيء تكونوا انتوا مبسوطين، اتفضلوا اتغدوا معانا".

لترد السيدة قائلة: "حضرتك اللي هتتغدى معانا"، وقال زوج السيدة: "اتفضل مني هدية بسيطة، ولو كنا عاملين حسابنا كنا جبنا حاجه تليق بمقام سعادتك، تشريف حضرتك عظيم لينا".

السيسي الرئيس السيسي تفاصيل لقاء سيدة في مسكنها قرية سدس الأمراء مشروعات قرية سدس الأمراء زيارته لقرية سدس الأمراء

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