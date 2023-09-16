السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسي يُدير حوارًا مع الأهالى ومتطوعى "حياة كريمة" بـ"سدس الأمراء"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، حوارًا مع الأهالي في قرية سدس الأمراء ببني سويف، والمتطوعين بمبادرة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

افتتاحات الرئيس السيسي 

ويفتتح الرئيس السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات داخل قرية سدس الأمراء ببني سويف، بعد إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات الأخرى داخل المحافظة عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس".

ومن بين المشروعات التي يفتتحها الرئيس السيسي، مشروعات بالقطاع الصحي، إذ من المقرر افتتاح مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس "إنشاء جديد"، والتي ينفذها جهاز التعمير، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.

مبادرة حياة كريمة التحالف الوطني الرئيس السيسي بني سويف الرئيس عبدالفتاح السيسي

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