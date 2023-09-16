أهالى ضحايا إعصار "دانيال" ببنى سويف: تعزية الرئيس السيسى أثلجت صدرونا

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، واجب العزاء لأهالي ضحايا إعصار دنيال بليبيا من أبناء بني سويف.

أهالي بني سويف: الرئيس لا ينسى أولاده

وعبر أهالي ضحايا حادث إعصار "دانيال" بدولة ليبيا بقرية الشريف بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيته لهم والالتقاء بهم أثناء زيارته للمحافظة.

وأكد الأهالي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا ينسي أولاده فى أي مكان وتوجيهاته بعودة الجثامين في أسرع وقت وتسليمها إلى ذويهم بردت نار فقدانهم، متابعين أن تعزية الرئيس السيسي لهم أثلجت صدروهم وخففت الآلام: متابعين: "فالرئيس صاحب قلب كبير ومواقفه لا تنسي يحس دائماً بشعبه ويحنو عليهم، فعزاء الرئيس خفف عننا الكثير والكثير واحنا بنشكرك ياريس وبنقولك وراك لاخر العمر".

وأوضح أهالي الضحايا: "أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فور علمه بما حدث لأولادنا وجه على الفور بعودة الجثامين إلينا وتحركات عاجلة من الدولة معانا لمساندتنا فى محنتنا".

والتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهالي ضحايا حادث إعصار "دانيال" بدولة ليبيا أبناء قرية الشريف بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، أثناء زيارته لقرية سدس الآمراء لافتتاح عدد من المشروعات داخل القرية وافتتاح مشروعات أخري بالمحافظة عبر فيديو كونفرانس، حيث قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي واجب العزاء لأسر الضحايا.

والدة أحد الضحايا: تعزية الرئيس خففت ألالامنا

وقالت سيدة من أبناء القرية والدة 3 ضحايا نتيجة إعصار "دانيال" أن تعزية الرئيس عبدالفتاح السيسي لها خفف عنها الآلام فقدنا أولادها الثلاثة، معبرة عن شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه رجع جثامين أولادي عالطول ودفنتهم فى مقابرنا فعمرك ياريس ما بتنسي أولادك.

وأعلنت محافظة بني سويف في وقت سابق تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم إعانات عاجلة لأسر المصريين المتوفين في ليبيا جراء إعصار دنيال، قام الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،لاتخاذ ما يلزم لإمكانية صرف إعانات عاجلة واستثنائية لأسر المتوفين من أبناء المحافظة، والتوجيه بتوفير الدعم النفسي للأسر وتوفير كل المتاح في مجال خدمات الحماية الاجتماعية لهم.

وأسفرت هذه الجهود لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، عن إعلان وزارة التضامن بصرف 100 ألف جنيها لأسرة كل متوفي من المواطنين المصريين و25 ألف جنيه لكل مصاب جراء الإعصار والفيضانات التي تعرضت لها ليبيا، بجانب السعي لتوفير مزيد من أوجه الدعم لأسر المتوفين.