السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب عمرو هندى: الرئيس السيسى حريص على توفير حياة كريمة للمواطنين

عمرو هندى
عمرو هندى

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" غيرت وجه الحياة في القرى والريف بشكل جذرى، مشيدا بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة بنى سويف ضمن المبادرة اليوم وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة لكل مواطن.
 

 الرئيس السيسى حريص على تنفيذ رؤية مصر 2030

وأضاف هندى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريص على تنفيذ رؤية مصر 2030 بمختلف ربوع الجمهورية، متابعا:" نشهد إنجازات وعدد من المشروعات القومية فى كل شبر من محافظات الجمهورية وهذا يعنى الإرادة الحقيقية للتغيير والتطوير والتجديد وتوفير حياة كريمة لكل المصريين، وكل الملفات تشهد إنجازات وعمل غير مسبوق على مدار عصور كاملة".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الإنجازات تأتي ضمن أهداف الجمهورية الجديدة، جميع مؤسسات الدولة تسير بخطوات غير مسبوقة على طريق التنمية والبناء بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وتحظى محافظات الصعيد بالنصيب الأكبر من خطط التنمية.

وأكد هندي، أن محافظة بني سويف شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً فى البنية التحتية والتكنولوجية والتعليمية والتنموية وكان للمبادرة الرئاسية دور كبير فى هذه الإنجازات، إضافة لباقي محافظات الجمهورية التى تشهد عمل على قدم وساق لتحسين مستوى الخدمات.

افتتاحات الرئيس السيسي

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات التنموية في قرية سدس الأمراء، مركز ببا، ببني سويف، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي عدة مشروعات بقرية سدس الأمراء مركز ببا، ببني سويف، خاصة في القطاع الصحي، إذ من المقرر افتتاح مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس "إنشاء جديد" والذي ينفذه جهاز التعمير، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.

كما سيتفقد الرئيس السيسي عددًا من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدائرة مجلس قروي سدس الأمراء، مركز ببا، محافظة بني سويف.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمه بني سويف القيادة السياسية محافظات الصعيد

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