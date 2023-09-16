هل تنجح الأسلحة الغربية لأوكرانيا في حسم معركة الشتاء؟

قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، إن الأسلحة الأوروبية والغربية المقدمة لأوكرانيا كدعم لها ضد روسيا مع دخول فصل الشتاء، لن تسفر عن نتائج جوهرية في إطار العملية الروسية في أوكرانيا، لاسيما وأن الجنود الأوكرانيون يحتاجون الكثير من الوقت للتدريب على الأسلحة والتصويب بدقة تصيب الأهداف الروسية في العمق، بينما تتعدد الأسلحة الأوروبية المقدمة لأوكرانيا بين صواريخ كروز و دبابات ليوبارد وقاذفات هيمارس ومركبات "سترايكر" البريطانية.

فشل الهجوم المضاد الأوكراني

ومع فشل الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية مؤخرا، قال الرئيس الروسي قبل أيام، إن خسائر أوكرانيا في هجومها المضاد زادت على 70 ألف عسكري، فضلًا عن المعدات الحربية، ومع قرب قدوم الشتاء، من المقرر أن تستقبل أوكرانيا، العديد من الأسلحة الأوروبية لمواجهة روسيا.

أسلحة ألمانية متقدمة لأوكرانيا

من جهتها كشفت شبكة “دويتش فيليه" الألمانية أن برلين باتت واحدة من أهم موردي الأسلحة إلى أوكرانيا بدءا من الدبابات القتالية حتى أنظمة الدفاع المضادة للطائرات، وتدرس ألمانيا حاليًا ما إذا كانت ستزود أوكرانيا بأنظمة صواريخ كروز طويلة المدى من طراز “Taurus”.

وترسل برلين دبابات قتالية ومعدات حربية أخرى طلبتها أوكرانيا منذ بعض الوقت لكنها لم ترسل بعد طائرات مقاتلة وصواريخ كروز.

ووفقًا لقائمة وزارة الخارجية الألمانية بتاريخ 30 أغسطس 2023، تلقت أوكرانيا حتى الآن 18 دبابة قتالية من ألمانيا كما قامت الدول الأخرى التي تستخدم "ليوبارد 2" Leopard 2 بتزويد أوكرانيا بها.

وتلقت أوكرانيا حتى الآن 20 دبابة قتالية من طراز Leopard 1A5 ومن المخطط تسليم أكثر من 100 مركبة من هذا النوع كما تلقت أوكرانيا 40 مركبة مشاة قتالية من طراز Marder من ألمانيا، تقوم هذه المركبات بنقل القوات البرية إلى ساحة المعركة وتوفير الدعم الناري.

الأسلحة الأمريكية والأوروبية لأوكرانيا

كذلك ذكر مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس جو بايدن باتت قريبة من موافقتها على توريد القذائف العنقودية البعيدة المدى لأوكرانيا، كما قال جوناثان فاينر، النائب الأول لمساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، يوم 10 سبتمبر الجاري، إن واشنطن لا تستبعد احتمال توريد صواريخ ATACMS إلى أوكرانيا.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، عن تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 2 مليار دولار ومن المتوقع إرسال المزيد من قاذفات صواريخ هيمارس "HIMARS"، والمزيد من ذخيرة المدفعية، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار بأنواع مختلفة وأسلحة مضادة للطائرات بدون طيار.

كما سبق وأعلن جو بايدن عن إرسال الولايات المتحدة 31 دبابة طراز "أبرامز" إلى أوكرانيا، ووصفها بأنها "أكثر الدبابات قدرة في العالم".

كما أرسلت واشنطن، مركبات "سترايكر" وأكدت أنها سترسل 90 مركبة من طراز "سترايكر" إلى أوكرانيا قريبا.

كما تلقت أوكرانيا، مدرعات AMX-10 الفرنسية الصنع والمركبات الخفيفة السويدية مثل CV-90 وهي من أفضل مركبات المشاة القتالية، كما وافقت المملكة المتحدة على تزويد أوكرانيا بـ 14 دبابة من طراز "تشالنجر-2"، التي تُعد دبابة القتال الرئيسية للجيش البريطاني كما قدمت المملكة المتحدة العديد من أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك نظام "ستارستريك"، المصمم لإسقاط الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض من مسافة قصيرة، وذلك على أمل دعم أوكرانيا في حرب الشتاء القادمة التي ستكون أكثر صعوبة.

كما وافقت عددا من الحكومات الأوروبية على تزويد القوات الجوية الأوكرانية بـطائرات إف-16، واستغرقت الصفقة، التي بموجبها تزود الدنمارك وهولندا أوكرانيا بنحو 40 مقاتلة من طراز F-16، مفاوضات مطولة حيث كانت الولايات المتحدة مترددة في البداية في منح الإذن، وهو الأمر الذي كان مطلوبًا بموجب شروط البيع الأصلي للطائرة إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية.