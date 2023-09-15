بوتين: أوكرانيا تستخدم الذخائر العنقودية على نطاق واسع

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أن أوكرانيا تستخدم الذخائر العنقودية على نطاق واسع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

روسيا ترسل طائرات إغاثة إلى ليبيا

وأعلن السفير الروسي في ليبيا أيدار أغانين عن إرسال وزارة الطوارئ الروسية بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين عدة طائرات إغاثة إلى مناطق شرق ليبيا، المنكوبة بإعصار "دانيال".

وأضاف السفير الروسي: "تنفيذًا لتوجيه الرئيس فلاديمير بوتين، سترسل روسيا إلى المناطق المتضررة في شمال شرق ليبيا عدة طائرات إغاثة تحمل فرق إنقاذ وأطباء ومعدات لإزالة الركام وبطانيات وخيامًا وغير ذلك من مستلزمات إسعافية وإغاثية، على أن تنطلق الطائرات اليوم 15 سبتمبر، وسط تعاون كامل من الجانب الليبي".