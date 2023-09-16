برلمانى: افتتاحات الرئيس السيسى ببنى سويف توفر فرص عمل للشباب

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن افتتاحات الرئيس عبدالفتاح السيسي لبعض مشروعات مجلس قروي سدس الأمراء مركز ببا بمحافظة بني سويف، تعكس اهتمامه بتنمية محافظات الصعيد.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن محافظات الصعيد كانت تعاني من نقص الخدمات وتدهور البنية التحتية، ولكن مع الرئيس السيسي شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة في كل المشروعات الخدمية.

الدولة المصرية وضعت خطة شاملة لتنمية محافظات الصعيد

وأكد رئيس صحة الشيوخ أن الدولة المصرية وضعت خطة شاملة لتنمية محافظات الصعيد من خلال إقامة مشروعات تنموية مما انعكس على توفير فرص عمل للشباب في المراكز والمجمعات الصناعية الكبرى.

وأشار النائب علي مهران إلى أن الرئيس السيسي حريص على تطوير وتنمية جميع أنحاء الجمهورية من خلال مبادرة حياة كريمة.

وتابع رئيس صحة الشيوخ، أن تنمية الصعيد أصبحت واقعا ملموسا ولم يعد الأمر مشروعات تقال على الورق، والقيادة السياسية حريصة على دعم أبناء الصعيد بصفة خاصة وأبناء مصر بصفة عامة وذلك من خلال عدد من المشروعات القومية الكبيرة التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل والاستفادة من طاقة الشباب وفى نفس الوقت تحويل هذه المحافظات لطاقة منتجة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات التنموية في قرية سدس الأمراء، مركز ببا، ببني سويف، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي عدة مشروعات بقرية سدس الأمراء مركز ببا، ببني سويف، خاصة في القطاع الصحي، إذ من المقرر افتتاح مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس "إنشاء جديد" والذي ينفذه جهاز التعمير، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.

كما سيتفقد الرئيس السيسي عددًا من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدائرة مجلس قروي سدس الأمراء، مركز ببا، محافظة بني سويف.