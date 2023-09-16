السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواد غذائية وكراسي متحركة..

تفاصيل انطلاق فعاليات احتفالية خطى لـ حياة كريمة بسيوة

احتفالية خطى لـ حياة
احتفالية خطى لـ حياة كريمة

سلم محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، والدكتور عبدالجليل خيرت، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمطروح، 11 كرسي متحركا عاديا وكهربائيا، و500 كرتونة مواد غذائية إهداء من المؤسسة لأهالي واحة سيوة، ضمن مبادرة خطى لدعم ذوى الهمم، وذلك بقاعة الشئون الاجتماعية. 

جاء ذلك بحضور أحمد علي باغي، سكرتير المركز، ومشايخ وعواقل سيوة، ومديري الإدارات التنفيذية، وأعضاء مؤسسة حياة كريمة بمطروح وسيوة. 

جهود مؤسسة حياة كريمة

وأشاد رئيس مدينة سيوة بجهود مؤسسة حياة كريمة المبذولة للمساهمة فى توفير حياة أفضل  لأهالى الواحة، مع تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وغيرها، مؤكداً أن ذلك يأتى بالتزامن مع اهتمام الدولة والقيادة السياسية بصحة وبناء الإنسان المصرى فى كافة أنحاء الوطن؛ باعتباره أهم مقومات التنمية وعماد بناء المجتمع. 

التعاون والتكاتف بين مؤسسة حياة كريمة ومدينة سيوة 

وقدم رئيس مدينة سيوة الشكر إلى مؤسسة حياة كريمة مع التطلع لمزيد من ذلك التعاون المثمر والبناء، وتأكيد روح التعاون والتكاتف الدائم في كافة المجالات بين مركز ومدينة سيوة والمؤسسة، خاصة في القطاعين الطبى والاجتماعى، وتقديم المزيد من الخدمات الإنسانية، وصولاً إلى الحالات الأكثر احتياجاً والمشاركة فى توفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين.

الوصول إلى جميع الفئات المستحقة للدعم والأكثر احتياجا 

من جانبه، نقل الدكتور عبدالجليل خيرت، تحيات مسؤولي مؤسسة حياة كريمة، إلى أهالى مدينة سيوة، مؤكدًا الوصول إلى جميع الفئات المستحقة للدعم والأكثر احتياجا فى جميع أنحاء محافظة مطروح وخاصة التجمعات الصحراوية من الحمام شرقا إلى السلوم غربا وسيوة جنوبا من خلال المتطوعين بالمؤسسة، مشيرا إلى دعم الفئات ذوى الهمم وتقديم الخدمات لهم لإدماجهم فى المجتمع. 

احتفالية خطى لـ حياة كريمة
احتفالية خطى لـ حياة كريمة
احتفالية خطى لـ حياة كريمة
احتفالية خطى لـ حياة كريمة
احتفالية خطى لـ حياة كريمة
احتفالية خطى لـ حياة كريمة
احتفالية خطى لـ حياة كريمة
احتفالية خطى لـ حياة كريمة
احتفالية خطى لـ حياة كريمة
احتفالية خطى لـ حياة كريمة
احتفالية خطى لـ حياة كريمة
احتفالية خطى لـ حياة كريمة
احتفالية خطى لـ حياة كريمة
احتفالية خطى لـ حياة كريمة
احتفالية خطى لـ حياة كريمة
احتفالية خطى لـ حياة كريمة
FB_IMG_1694857060327
FB_IMG_1694857060327
FB_IMG_1694857047244
FB_IMG_1694857047244
FB_IMG_1694857051005
FB_IMG_1694857051005
FB_IMG_1694857055930
FB_IMG_1694857055930
مطروح مدينة سيوة فعاليات مبادرة خطى مواد غذائية دعم ذوى الهمم

مواد متعلقة

تسليم 70 كرسى متحرك و3 آلاف كوبون كرتونة مواد غذائية بمطروح

الأكثر قراءة

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بالدورى الإنجليزى

"أون تايم سبورتس" تذيع مباراة أرتا سولار والزمالك فى كأس الكونفدرالية

الرئيس السيسى يفتتح عددًا من مشروعات "حياة كريمة" ببنى سويف

مدير مدرسة بالغردقة: السيسي وفر لنا الأمان.. وأدعمه لاستكمال مسيرة التنمية

محافظ الدقهلية: مستمرون فى تطوير مدينة جمصة لاستقبال المصطافين

6 فئات لتذاكر حفل الأساتذة 2 ومدحت صالح بالأوبرا.. و8 شروط للحضور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات