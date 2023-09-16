تفاصيل انطلاق فعاليات احتفالية خطى لـ حياة كريمة بسيوة

مواد غذائية وكراسي متحركة..

سلم محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، والدكتور عبدالجليل خيرت، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمطروح، 11 كرسي متحركا عاديا وكهربائيا، و500 كرتونة مواد غذائية إهداء من المؤسسة لأهالي واحة سيوة، ضمن مبادرة خطى لدعم ذوى الهمم، وذلك بقاعة الشئون الاجتماعية.

جاء ذلك بحضور أحمد علي باغي، سكرتير المركز، ومشايخ وعواقل سيوة، ومديري الإدارات التنفيذية، وأعضاء مؤسسة حياة كريمة بمطروح وسيوة.

جهود مؤسسة حياة كريمة

وأشاد رئيس مدينة سيوة بجهود مؤسسة حياة كريمة المبذولة للمساهمة فى توفير حياة أفضل لأهالى الواحة، مع تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وغيرها، مؤكداً أن ذلك يأتى بالتزامن مع اهتمام الدولة والقيادة السياسية بصحة وبناء الإنسان المصرى فى كافة أنحاء الوطن؛ باعتباره أهم مقومات التنمية وعماد بناء المجتمع.

التعاون والتكاتف بين مؤسسة حياة كريمة ومدينة سيوة

وقدم رئيس مدينة سيوة الشكر إلى مؤسسة حياة كريمة مع التطلع لمزيد من ذلك التعاون المثمر والبناء، وتأكيد روح التعاون والتكاتف الدائم في كافة المجالات بين مركز ومدينة سيوة والمؤسسة، خاصة في القطاعين الطبى والاجتماعى، وتقديم المزيد من الخدمات الإنسانية، وصولاً إلى الحالات الأكثر احتياجاً والمشاركة فى توفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين.

الوصول إلى جميع الفئات المستحقة للدعم والأكثر احتياجا

من جانبه، نقل الدكتور عبدالجليل خيرت، تحيات مسؤولي مؤسسة حياة كريمة، إلى أهالى مدينة سيوة، مؤكدًا الوصول إلى جميع الفئات المستحقة للدعم والأكثر احتياجا فى جميع أنحاء محافظة مطروح وخاصة التجمعات الصحراوية من الحمام شرقا إلى السلوم غربا وسيوة جنوبا من خلال المتطوعين بالمؤسسة، مشيرا إلى دعم الفئات ذوى الهمم وتقديم الخدمات لهم لإدماجهم فى المجتمع.

احتفالية خطى لـ حياة كريمة

احتفالية خطى لـ حياة كريمة

احتفالية خطى لـ حياة كريمة

احتفالية خطى لـ حياة كريمة

احتفالية خطى لـ حياة كريمة

احتفالية خطى لـ حياة كريمة

احتفالية خطى لـ حياة كريمة

احتفالية خطى لـ حياة كريمة

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