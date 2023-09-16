السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. 12 مصابًا إثر انقلاب "ميكروباص" بطريق الخارجة - أسيوط

انقلاب ميكروباص
انقلاب "ميكروباص

أصيب 12 شخصًا قبل قليل، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الخارجة - أسيوط بالوادي الجديد، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

وتلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفل منطقة النقب بطريق الخارجة أسيوط، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: مروان رفعت سليمان، هدى أحمد سعيد، أسماء سليمان أحمد، إيمان جمال سليمان، أمل أحمد سيد، هايدي عبدالناصر عبدالعال، كاميليا أحمد سيد، مصطفى إسماعيل أحمد، رودي مصطفى أبو الليل، لوجي مصطفى أبو الليل، سارة صادق صديق، أسماء جمال سليمان.

وجميعهم مصابين بكدمات وسجحات في جميع أنحاء الجسم وتم نقلهم لمستشفي الخارجة التخصصي لتلقي العلاج. كما تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث. 

انقلاب سيارة ميكروباص طريق الخارجة أسيوط الإسعاف المصابين مستشفى الخارجة التخصصي الوادي الجديد

مواد متعلقة

"مستقبل وطن" يفتتح معرض اليوم الواحد للأدوات المدرسية والسلع الغذائية

أمين مستقبل وطن بالداخلة: ندعم الرئيس لفترة جديدة لأنه سند لكل المصريين

آلاف المصلين بالوادى الجديد يؤدون صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب

8 قرارات من محافظ الوادى الجديد خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق الأراضى

مستقبل وطن ينظم ندوة تثقيفية عن المبادرات الصحية الرئاسية بمركز بلاط

محافظ الوادي الجديد يكرم طفل من ذوي الهمم بعد تتويجه ببطولة الجمهورية للأيكيدو

محافظ الوادى الجديد يترأس أول اجتماع للمجلس التنفيذى بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة

"لولا دعم الدولة ما كنت هنا".. "راغب" من منجد أفرنجى إلى صاحب مصنع مخلفات نخيل

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يستجيب لدعوة سيدة "سدس الأمراء" بزيارة منزلها: "شرف عظيم يا ريس"

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بالدورى الإنجليزى

الرئيس السيسي يعزى أهالى بنى سويف فى ذويهم المتوفين جراء إعصار ليبيا

الرئيس السيسى يستجيب لسيدة ويتوجه لزيارة منزلها فى "سدس الأمراء"

أهالى ضحايا إعصار "دانيال" ببنى سويف: تعزية الرئيس السيسى أثلجت صدرونا

ضبط لص الألماس بالقاهرة .. ارتكب 3 وقائع سرقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات