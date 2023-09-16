بالأسماء.. 12 مصابًا إثر انقلاب "ميكروباص" بطريق الخارجة - أسيوط

أصيب 12 شخصًا قبل قليل، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الخارجة - أسيوط بالوادي الجديد، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

وتلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفل منطقة النقب بطريق الخارجة أسيوط، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: مروان رفعت سليمان، هدى أحمد سعيد، أسماء سليمان أحمد، إيمان جمال سليمان، أمل أحمد سيد، هايدي عبدالناصر عبدالعال، كاميليا أحمد سيد، مصطفى إسماعيل أحمد، رودي مصطفى أبو الليل، لوجي مصطفى أبو الليل، سارة صادق صديق، أسماء جمال سليمان.

وجميعهم مصابين بكدمات وسجحات في جميع أنحاء الجسم وتم نقلهم لمستشفي الخارجة التخصصي لتلقي العلاج. كما تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.