بعثة الأهلى تعود من السعودية اليوم بعد خسارة السوبر الإفريقى

تعود بعثة الفريق الأول بنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق، اليوم السبت، من السعودية بعد مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي التي أقيمت في الطائف وخسرها المارد الأحمر بهدف دون رد.

وقرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة قبل العودة للاستعداد لمواجهتي المصري في افتتاح بطولة الدوري للموسم الجديد وسان جورج الإثيوبي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطلب كولر تصعيد يوسف عفيفي بعد أن عاد من تجربة المعايشة في لوهافر الفرنسي إلى الفريق الأول لرؤيته على الطبيعة قبل حسم موقفه من الرحيل المحتمل إلى النادي الفرنسي في يناير المقبل.

كما قام كولر باستدعاء 9 لاعبين للمشاركة في مران المستبعدين باستاد مختار التتش واللاعبون هم ميدو أسامة وعبدالرحمن شريف وعبدالرحمن رشدان وطارق حسن حارس مرمى فريق 2003 بجانب لاعبي مواليد 2005 محمد رأفت وأحمد وحيد وفارس خالد ومحمد عبدالله ويوسف عفيفي.

الأهلي يخسر بهدف نظيف أمام اتحاد العاصمة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد خسر بهدف نظيف أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في المباراة التي أقيمت، مساء أمس، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية على كأس السوبر الإفريقي.

سيطر الأهلي على المباراة من بدايتها إلى نهايتها ولاحت أمام لاعبيه أكثر من فرصة محققة للتسجيل والتقدم، خاصة في الشوط الأول والدقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني.

حصل أليو ديانج لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة كأس السوبر الإفريقي التي جمعت المارد الأحمر أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وأجرى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي 5 تبديلات في الشوط الثاني، حيث شارك كل من بيرسي تاو وصلاح محسن وياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر على حساب مروان عطية ورضا سليم ومحمود كهربا وحسين الشحات وإمام عاشور.

ويواجه الفريق الأول بنادي الأهلي فريق المصري في السابعة مساء يوم الثلاثاء 19 سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية لحساب الجولة الأولى من الدوري العام الذي يحمل نسختها في الموسم الماضي.