"حلمت بالنهر يطفو فوق جثتي".. أحدث إصدارات ممدوح التايب

صدر حديثا عن منشورات تكوين ضمن سلسلة نبوءات، ديوان "حلمت بالنهر يطفو فوق جثتي" للشاعر ممدوح التايب، ويعد الديوان الثالث له.

ومن أجواء الديوان نقرأ:

حلمتُ بالنهر يطفو فوق جثتي

كوّمت المدينةُ خوذاتها

فوق رأسي، وأنا نائم بعد وردية الحراسةِ،

قاتلتُ ألفَ ظلٍ لوحدي

وخرجتُ منتصراً، بذراع وحيدة،

وألف خطاب بعلم الوصول

تتهمني كلها بأني أطلقتُ الرصاص

في الجهة الخطأ.

من يمنحني اسما حتى أقف

أمام الله والشوارع ودموع الأطفال

فلا أحس أني أذوب؟

بابٌ يناديني من بعيد

وأخاف ما يخفيه،

لكن لو بقيت هنا سأُدهس!

ولو ركضت نحوه، سأتلاشى

ولو انتظرته كي يأتي

سأفقد قلبي، قبل أن يمسَّ أصابعي!

طارق إمام يهنئ ممدوح التايب

حرص الكاتب طارق إمام على تهنئة الشاعر ممدوح التايب لصدور ديوانه الجديد "حلمت بالنهر يطفو فوق جثتي"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: “ألف مبرووك لممدوح التايب.. هذا الخبر أبهجني فعلاً لأني أحب قصيدة ممدوح المرهفة العارية.. وطبعا لأني أحب ممدوح نفسه... مبروووك”.

نبذة عن ممدوح التايب

سبق وأصدر ممدوح التايب ديوانين شعريين هما: "نياشين خشب"، والثاني "عصافير في شباك من غُبار"، وهو الديوان الذي نوهت بجودته لجنة التحكيم في الجائزة التي حملت اسم الشاعر الكبير محمد عفيفي مطر لعام 2018، حيث فاز بالمركز الأول ديوان “كاريزما الموت” للشاعر سراج الدين الورفلى من ليبيا، وفاز بالمركز الثانى”إغواء الوردة العارية” للشاعر عبد الغفار العوضى من مصر (للعام الثانى على التوالى)، والمركز الثالث ديوان “ساعى بريد الهواء” للشاعر سفيان رجب من تونس.

وحينها اقترحت لحنة التحكيم إدراج عملين ضمن الأعمال الفائزة؛ وهما: ديوان “كفجيعةٍ تعاند النسيان” للشاعر عمر شهريار من مصر، وديوان “عصافير فى شِباك من غبار” للشاعر ممدوح التايب من مصر، وقرر الناقد هشام قنديل منحهما جائزة مالية خاصة.