محمد أبوستيت بطل الكيك بوكسينج للاعبين الهاربين: عليكم تغليب مصلحة الوطن

فاز العقيد الدكتور مهندس محمد عبدة أبوستيت، البطل المصري فى رياضه الكيك بوكسينج، على نظيرة الروسي في بطولة المحترفين للفنون القتالية المختلطة، التي أقيمت على هامش مهرجان "سيناء عاصمة السلام" المقام بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء.

وشارك في هذه البطولة لاعبين محترفين من عدة دول وهي مصر، وروسيا، وطاجيكستان، وأذربيجان ، وهولندا، واليمن، والسودان، وتشيلي.

وقال العقيد محمد أبو ستيت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن لعبة الكيك بوكسينج دخلت مصر عام 1997،

وحقق أول ميدالية ذهبية فى تاريخه عام 1998 في بطول العرب بعمان، أثناء فترة دراسته بالكلية الفنية العسكرية.

وأضاف أبوستيت: "شاركت فى بطولة العالم وحققت مراكز متقدمة ثم توقفت عن المشاركة لمدة 12 عاما بعد وفاة والدى، وحصلت على دكتوراة في علوم الفضاء بروسيا، ثم استأنفت اللعب مرة، وشاركت فى بطولة العام بإيطاليا

في عام 2017، وفي عام 2018 حصلت على لقب عميد أبطال العالم، وفي عام 2021 شاركت في بطولة دولية للمحترفين أقيمت بمصر وفزت فيها على اللاعب الروسي نيكيتا سيروفيشكن، وحصلت على الميدالية الذهبية وحزام بطل العالم، وفي 2023 شاركت فى بطولة دولية أقيمت بدبي".

أبوستيت يوجه رسالة للاعبين الهاربين

وأشار أبو ستيت إلى أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يدعم اتحادات الألعاب الفردية ولكن نحتاج لتدخل القطاع الخاص لرعاية اللاعبين، موضحا أن ظاهرة هروب اللاعبين سببها عدم وجود الدعم الكافي لهم، مؤكدا أن وجود المؤسسة العسكرية خلفه ساعدنه في تحقيق العديد من هذه البطولات.

ووجه أبوستيت رسالة إلى اللاعبين الذين لجأوا إلى دول أخرى قائلا: "الرزق واحد وستأخذه في أي مكان، ومصر لديها حق عليهم وهناك مجهودات تبذل لتعويض اللاعبين المحترفين، فيجب الوقوف والمساندة والتفكير في مصلحة البلد وليس التفكير في المصلحة الفردية".

ومن جهتها، أوضحت إيمان عبد الرحمن، مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن رعاية الهيئة لهذا الحدث تأتي في إطار جهودها للترويج للمنتجات والأنماط السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، لا سيما منتج السياحة الرياضية الذي يعد من المنتجات السياحية الهامة، هذا بالإضافة إلى حرصها على رعاية مثل هذه الفعاليات والأحداث التي تساهم في إلقاء الضوء على ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات وأنماط وأنشطة سياحية متنوعة ومختلفة.