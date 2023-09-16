بينها "مراقد .. قراءة في المشاهد الفاطمية".. أجندة "الدستور" الثقافية

“مراقد.. قراءة في المشاهد الفاطمية” واحدة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، التي يشهدها اليوم 16 سبتمبر 2023، ونستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي الخامسة مساء، يحتضن بيت المعمار المصري، بدرب اللبانة، من ميدان القلعة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة معمارية بعنوان “مراقد .. قراءة في المشاهد الفاطمية”، وذلك بالتعاون مع مدرسة خزانة للتراث، ويقدمها الباحث في الآثار الإسلامية يوسف أسامة.

ــ نادي سينما الأطفال بالحرية للإبداع

في سياق متصل، يواصل نادي سينما الأطفال، بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صنذوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، فعالياته، وذلك في الواحدة ظهرا، وعرض لفيلم الكارتون “ميكي وبطوط وبندق .. مغامرات الفرسان الثلاثة”.

ــ مئوية سيد درويش في جزويت الإسكندرية

وفي السادسة مساء، وضمن احتفالات مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، عرض للفيلم الروائي الطويل “سيد درويش”، للمخرج أحمد بدرخان، ويعقب عرض الفيلم مناقشة حوله مع حضور الفعالية، يقدمها الناقد السينمائي والمترجم محمود راضي، وفيلم “سيد درويش”، من إنتاج عام 1966، تأليف سامي داود، قصة وسيناريو وحوار محمد مصطفي سامي، ومن بطولة كل من: هند رستم، كرم مطاوع، أمين الهنيدي، زيزي مصطفي، هاني شاكر في دور سيد درويش طفلا، عادل إمام، كامل أنور، ومحمود العراقي.

ويتناول فيلم سيد درويش، جانب من السيرة الذاتية لفنان الشعب، والذي تحتفل مصر بمئويته هذه الأيام. كما يتطرق الفيلم إلي الدور الذي ساهم به سيد درويش في بث الحماسة الوطنية، وإلهاب مشاعر الوطنية خلال ثور 1919.

ــ فنون المذاكرة بمكتبة مصر

وفي الثانية ظهرا، تعقد بمكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة، لقاء بعنوان “فنون المذاكرة”، والذي تقدمه استشاري الصحة النفسية دكتورة مروة عطية.

ويتناول اللقاء، إلقاء الضوء علي محاور: الرهبة من المدرسة وكيفية التخلص منها؟، كيفية إعداد الجسم للأستذكار؟، كيفية المذاكرة الصحيحة؟، الخرائط الذهنية، خطوات تساعد علي الفهم والحفظ دون عناء، إدارة الوقت أثناء المذاكرة، معوقات المذاكرة، حلول تشتيت الانتباه وضعف التركيز وغير ذلك.

ــ قصة مدينة بمكتبة الإسكندرية

وفي الثانية والنصف ظهرا، يستقبل المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، ختام برنامج الأنشطة الصيفية لعام 2023 بمكتبتي الطفل والنشء، بتقديم العرض المسرحي “قصة مدينة”.



تتضمن احتفالية الختام هذا العام فقرات فنية متنوعة بمشاركة الأطفال والنشء الموهوبين من المكتبتين، حيث تهدف إلى تحفيز الأطفال والنشء على استكشاف وتطوير مواهبهم. كما يتضمن الحفل فقرات رقص وموسيقى وغناء، إلى جانب معرض للأعمال الفنية التي أنجزها الأطفال والنشء خلال البرنامج الصيفي.

قصة مدينة قصة مدينة، تأليف إيمان الشيمي وأشعار احمد الشيخ وألحان محمد منصور ومدرب كورال وائل أبو الفتوح ودراما حركية واستعراضات سمير نصري واخراج إسلام رفعت.

ــ التراث الشعبي ودوره في الأدب

وفي السابعة والنصف مساء، تعقد بقصر ثقافة أسيوط، ندوة بعنوان “التراث الشعبي ودوره في الأدب”، ويشارك فيها كل من: دكتورة أسماء عبد الرحمن، أستاذ الأدب الشعبي بكلية الآداب جامعة أسيوط، والكاتب فراج فتح الله، ويدير الأمسية ويقدمها الكاتب محمد كامل.