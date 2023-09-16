"فوى فوى فوى" يزيح "العميل صفر" من صدارة الإيرادات

استطاع فيلم "فوي فوي فوي" بطولة الفنان محمد فراج، تحقيق نجاح كبير منذ طرحه بدور العرض السينمائية يوم الأربعاء الماضي.

وتصدَّر فيلم "فوي فوي فوي" قائمة الإيراد اليومي لشباك التذاكر متفوقًا على كل الأفلام المعروضة ليعتلي المركز الأول في قائمة إيرادات شباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب منافسيه فيلم "العميل صفر" الذي تراجع للمركز الثاني.

وحقق فيلم" فوي فوي فوي"، أمس الجمعة، إيرادات بلغت مليونًا و119 ألف جنيه.

قصة فيلم "فوي فوي فوي"

يحكي فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" قصة "حسن" حارس الأمن الذي يعيش مع والدته، ويسعى للسفر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا.

فيلم "فوى فوى فوى" تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة: محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبدالعظيم، وحجاج عبدالعظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم، وظهور خاص لبسنت شوقي.

فيما جاء فيلم العميل صفر للنجم أكرم حسني، في المركز الثاني في قائمة إيرادات شباك التذاكر اليومي، وحقق فيلم العميل صفر، أمس الجمعة، إيرادات قدرت بـ817.603 ألف جنيه.

فيلم «العميل صفر» بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والسعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، وأيمن طعمة، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي وفكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبدالله، وإخراج كريم العدل.