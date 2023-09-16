مواعيد مباريات اليوم السبت 16-9-2023 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم السبت 16-9-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.
ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة إنتر ميلان ضد ميلان في الدوري الإيطالي.
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
• مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا
- باور ديناموز X سيمبا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا
- النجم الساحلي X الجيش الملكي: في تمام الساعة السادسة مساءً
- ريال باماكو X نواذيبو: في تمام الساعة السابعة مساءً
• مواعيد مباريات اليوم في كأس الكونفدرالية الإفريقية
- أرتا سيد X الزمالك: في تمام الساعة الرابعة عصرًا
- فيروفيارو دو مابوتو X ساجرادا اسبيرانسا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا
- بيندل انسورانس X نهضة بركان: في تمام الساعة السادسة مساءً
- سيخوخون يونايتد X سانت إيلوي لوبوبو: في تمام الساعة السادسة مساءً
- جابورون يونايتد X سوبر سبورت يونايتد: في تمام الساعة الثامنة مساءً
• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
- وولفرهامبتون X ليفربول: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1
- أستون فيلا X كريستال بالاس: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD Xtra 3
- فولهام X لوتون تاون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD Xtra 1
- مانشستر يونايتد X برايتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2
- توتنهام هوتسبير X شيفيلد يونايتد: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6
- وست هام يونايتد X مانشستر سيتي: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1
- نيوكاسل يونايتد X برينتفورد: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1
• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة
- أتلتيك بيلباو X قادش: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3
- فالنسيا X أتلتيكو مدريد: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3
- سيلتا فيجو X ريال مايوركا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3
- برشلونة X ريال بيتيس: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1
• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة
- يوفنتوس X لاتسيو: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1
- إنتر ميلان X ميلان: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1
- جنوى X نابولي: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1
• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة
- لايبزيج X أوجسبورج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 8
- فرايبورج X بروسيا دورتموند: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 5
- فولفسبورج X يونيون برلين: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports Fr 7 HD max
- ماينز 05 X شتوتجارت: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports Fr 9 HD max
- كولن X هوفنهايم: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports Fr 8 HD max
- بوخوم X آينتراخت فرانكفورت: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 5
• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
- رين X ليل: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4
- لانس X ميتز: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4
• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة
- أبها X الاتفاق: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة على قناة SSC 1
- الحزم X الطائي: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة على قناة SSC 2
- الرائد X النصر: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة على قناة SSC 1
- الأهلي X التعاون: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة على قناة SSC 1