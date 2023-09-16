مواعيد مباريات اليوم السبت 16-9-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة إنتر ميلان ضد ميلان في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا

- باور ديناموز X سيمبا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- النجم الساحلي X الجيش الملكي: في تمام الساعة السادسة مساءً

- ريال باماكو X نواذيبو: في تمام الساعة السابعة مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الكونفدرالية الإفريقية

- أرتا سيد X الزمالك: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- فيروفيارو دو مابوتو X ساجرادا اسبيرانسا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- بيندل انسورانس X نهضة بركان: في تمام الساعة السادسة مساءً

- سيخوخون يونايتد X سانت إيلوي لوبوبو: في تمام الساعة السادسة مساءً

- جابورون يونايتد X سوبر سبورت يونايتد: في تمام الساعة الثامنة مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- وولفرهامبتون X ليفربول: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- أستون فيلا X كريستال بالاس: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD Xtra 3

- فولهام X لوتون تاون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD Xtra 1

- مانشستر يونايتد X برايتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2

- توتنهام هوتسبير X شيفيلد يونايتد: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6

- وست هام يونايتد X مانشستر سيتي: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- نيوكاسل يونايتد X برينتفورد: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

- أتلتيك بيلباو X قادش: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3

- فالنسيا X أتلتيكو مدريد: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3

- سيلتا فيجو X ريال مايوركا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3

- برشلونة X ريال بيتيس: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

- يوفنتوس X لاتسيو: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- إنتر ميلان X ميلان: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- جنوى X نابولي: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- لايبزيج X أوجسبورج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 8

- فرايبورج X بروسيا دورتموند: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 5

- فولفسبورج X يونيون برلين: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports Fr 7 HD max

- ماينز 05 X شتوتجارت: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports Fr 9 HD max

- كولن X هوفنهايم: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports Fr 8 HD max

- بوخوم X آينتراخت فرانكفورت: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 5

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- رين X ليل: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4

- لانس X ميتز: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- أبها X الاتفاق: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة على قناة SSC 1

- الحزم X الطائي: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة على قناة SSC 2

- الرائد X النصر: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة على قناة SSC 1

- الأهلي X التعاون: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة على قناة SSC 1