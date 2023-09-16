السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإثنين المقبل.. النقد والبنك الدوليان يقرران عقد اجتماعاتهما بالمغرب

صندوق النقد
صندوق النقد

قال صندوق النقد الدولي إنه سيقرر والبنك الدولي، الإثنين المقبل، ما إذا كان سيعقد اجتماعاته، في أكتوبر الأول القادم في المغرب الذي ضربه زلزال مؤخراً.

 

وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي لرويترز، إن الصندوق والبنك الدولي سيقرران يوم الإثنين بشأن ما إذا كانا سيمضيان في عقد اجتماعاتهما السنوية في المغرب، مشيرة إلى أن هذا سيتم بعد استكمال "مراجعة شاملة" لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات.

 

وتابعت جورجيفا في مقابلة حصرية أن صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع المغرب لتقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ من صندوق الصلابة والاستدامة الجديد التابع للصندوق.

صندوق النقد الدولي النقد الدولي البنك الدولي جورجيفا المغرب

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