السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

عاجل.. النائب العام الليبي يصدر قرارات عاجلة بشأن انهيار سدين فى درنة

انهيار سدين فى درنة
انهيار سدين فى درنة

أعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، إصدار قرارًا بتكليف 26 عضو نيابة من مختلف أنحاء ليبيا للانتقال إلى درنة لمعاينة الجثث وعرضها على الطبيب الشرعي، وأخذ الحمض النووي، وإثبات حالة الوفاة.

الننائب العام الليبي: لا نستطيع تقديم إحصائية دقيقة حول ضحايا درنة 

وقال النائب العام الليبي في بيان له: "لا نستطيع تقديم أي إحصائية دقيقة حول ضحايا درنة الذين توفوا جراء الفيضانات التي ضربت البلاد"، لافتًا إلى أنه من الضروري اتخاذ الإجراءات القانونية قبل دفن الجثث.

وأضاف النائب العام الليبي، أن هناك إجراءات ستتخذ للكشف عن أسباب انهيار السدين في مدينة درنة المنكوبة، مشيرًا إلى أن التحقيقات بشأن انهيار سدي درنة ستشمل السلطات المحلية للوقوف إذا كان هناك أي تقصير في صيانة السدود.

النائب العام الليبي: الدراسات أثبتت وجود تصدعات في سدين بدرنة

ووفقًا للنائب العام الليبي، فإن الدراسات أثبتت وجود تصدعات في السدين وكانا بحاجة لصيانة، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حازمة بشأن انهيار السدين بعد اكتمال التحقيقات، وطالب سياسيون النائب العام الليبي بفتح تحقيق في أسباب كارثة فيضانات درنة، وفقًا لما نشرته صحيفة صنداي تايمز.

وفي وقت سابق، طالب مجلس النواب الليبي في شرق ليبيا بإجراء تحقيق في كارثة الفيضانات التي تسببت في مقتل أكثر من 11300 شخص وخلفت ما لا يقل عن 20 ألف شخص في عداد المفقودين.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الليبية، اليوم، أن هناك نقصًا شديدًا في المعدات والأجهزة المتطورة في مجال عمليات البحث والإنقاذ.

وأضافت وزارة الصحة الليبية، أنه تم العثور على شخصين أحياء ولدينا أمل بالعثور على ناجين حتى مضي 10 أيام.

النائب العام الليبي الطبيب الشرعي الحمض النووي الوفاة الفيضانات الجثث

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