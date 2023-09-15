الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العسيرى يكشف لـ"الشاهد" مفاجأة عن أغنية "عدى النهار"

محمد العسيري
محمد العسيري

كشف الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، قصة أغنية "عدى النهار"، الأغنية الأشهر ضمن أغاني شحن الجيش والشعب المصري لتجاوز النكسة وتحويلها لانتصار.

كُتبت قبل 1962 قصة أغنية عدى النهار 

وقال العسيري، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، إن أغنية "عدى النهار" لم تكتب بعد النكسة، بل كانت ضمن ديوان لعبدالرحمن الأبنودي كتبه سنة 1962 قبل النكسة.

 

وأضاف العسيري: "الأبنودي كان أُبعد إلى أبنود جبريًا، ثم تم استدعاؤه بعد تدخل عبدالحليم حافظ ليشارك في كتابة الأغاني بعد النكسة، ضمن مجموعة من الشعراء، منهم عبدالرحيم منصور، سيد حجاب".

ولفت إلى أن المرحلة قبل بليغ حمدي كان بطلها كمال الطويل وصلاح جاهين، وبليغ لم يكن متأثرًا أنه تورط في أغاني جاهين، قبل النكسة، بل كان لديه إحساس بالمرارة، ورفض الهزيمة، وأننا لم نحارب، مردفًا: "جملة محاربناش واتخدنا غدر كانت في ذهن بليغ، وأغنية عدى النهار طلعوها من جيب الأبنودي في لحظة فارقة الناس كانت بتسأل هنعمل إيه".

ويكشف "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد  شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي قدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

 

بليغ حمدي عدى النهار أغنية عدى النهار محمد العسيري الشاهد الابنودي

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