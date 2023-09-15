الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"كابيتانو مصر".. تعرف على أسماء نجوم الكرة المشاركين فى الموسم الثانى

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

عرضت ثانى حلقات الموسم الثانى من برنامج كابيتانو مصر، الذى تنفذه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة،على قناة ON، لاكتشاف المواهب الرياضية لكرة القدم عن المشاركين فى البرنامج وهم:" أحمد الكاس، علاء ميهوب، عبد الستار صبرى، سمير كمونة، سارة حسنين، هشام حنفى، طارق السيد، محمد اليمانى، إكرامى الشحات".

 

 “كابيتانو مصر” 

وأطلقت الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خطة دعم وتطوير 150 لاعبًا من أفضل المواهب التي شاركت في الموسم الأول من كابيتانو مصر، من خلال 7 مراكز تدريبية في 7 محافظات مختلفة.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

كابيتانو مصر قناة on الشركة المتحدة المتحدة للخدمات الإعلامية وزارة الشباب والرياضة

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