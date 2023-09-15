الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حياة كريمة" تغير وجه الحياة في بني سويف بمشروعات خدمية للأهالي

حياة كريمة
حياة كريمة

حظت محافظة بني سويف، كباقي محافظات مصر، على نصيب من  العديد المبادرات الرئاسية سواء الخاصة بالصحة أو العيشة الهنية، ومنها مبادرة حياة كريمة والتي ساهمت بشكل كبير في تطوير القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجاً في ريف وصعيد مصر.

وفي محافظة بني سويف، حيث كان للمبادرة بصمة واضحة في تطوير المحافظة، من خلال استهداف تنفيذ 1616 مشروعاً ضمن المرحلة الأولى من المبادرة.

مشروعات حياة كريمة

وهذه المرحلة استفادت من مشروعات حياة كريمة قرية رئيسية في قرى بني سويف، كان على رأس تلك المشروعات، هو تنفيذ المجمع الخدمي داخل عدد من القرى.

كما تمكنت مبادرة حياة كريمة من تنفيذ 12 مجمعاً خدمياً داخل 12 قرية رئيسية، وضم المجمع الخدمي مكتب بريد، شهر عقاري، ووحدة للتضامن الاجتماعي، ومكتب للتموين، حيث يتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجي، وهو الأمر الذي جعل الأهالي يشعرون بأنهم يعيشون حياة كريمة حقيقية.
 

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