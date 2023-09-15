الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دبلوماسى لـ"القاهرة الإخبارية": دعم الإسلام السياسى كتب بداية الإخفاق الأمريكى فى المنطقة

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن استراتيجيات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة العربية في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، ساهمت في تراجع ثقة الدول العربية بها.

فشل القرارات الأمريكية 


وأكد السفير محمد العرابي، خلال لقائه ببرنامج “ثم ماذا حدث” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتوقع أنها سوف تستفيد من مفهوم الإسلام السياسي، ولكن التجربة على أرض الواقع أثبتت فشل التفكير الأمريكي فيما يخص هذا الأمر.

الدعم الأمريكي للإخوان

وأضاف “العرابي” أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت غير مرحب بها في المنطقة العربية بسبب دعمها للإسلام السياسي وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية، ولهذا وجدت الدول العظمى فرصة عظيمة لها للتدخل في المنطقة العربية واستقطاب العلاقات في المنطقة بدلاً من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع:" السياسة الأمريكية في المنطقة العربية بعد أحداث 11 سبتمبر كانت خالية من الذكاء والرشد".

محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق 11سبتمبر التدخل الأمريكي ثم ماذا حدث القاهرة الإخبارية

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