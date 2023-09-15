محاضرات وورش متنوعة بختام "ثقافتنا في إجازتنا" بالإسكندرية

نظم فرع ثقافة الإسكندرية، الخميس، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في ختام المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا".

شهدت جمعية علي بن أبي طالب بسموحة محاضرة بعنوان "العائد الاجتماعي لتعليم الفتيات" ضمن نشاط نادي المرأة، تحدثت خلالها د.لمياء خميس عن أهمية تعليم الفتاة وتنمية قدراتها ومهاراتها لكي تصبح عضوا فاعلا في المجتمع، وقادرة على ومواجهة التحديات، كما أضافت أن التعليم وسيلة مهمة تساعد المرأة في معرفة حقوقها وواجباتها تجاه أسرتها ومجتمعها، وتمكنها من الحصول على فرصة عمل مناسبة.

وأشارت الدكتور لميس خميس إلى أن التعليم لا يتمثل في معرفة القراءة والكتابة و الحصول على درجة علمية، ولكن لابد من الاهتمام باكتساب مهارات أخرى مثل الحاسب الآلي والأشغال اليدوية وتعلم اللغات، واختتمت حديثها بذكر دور الدولة في النهوض بمستوى الفتاة وخاصة الريفية من خلال المبادرات الرئاسية المنفذة في القرى المحرومة الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية والتعليمية.

وفي مستشفى سموحة الجامعي نفذت ثقافة الطفل ورشة تصميم لوحة فنية بخامات معاد تدويرها، بالتعاون مع مكتبة النزهة، تم خلالها تعريف أطفال قسم الغسيل الكلوي بأهمية إعادة التدوير، ثم قامت الفنانة هبة عبد المنعم، ورانيا محمد بمشاركة الأطفال في تصميم اللوحة التي عبرت عن الدلافين في الماء، باستخدام أغطية الزجاجات البلاستيكية، الكرتون، الفوتوهول والألوان المائية، بحضور مروة الحمامصي مسئول ثقافة الطفل بالفرع.

كما أقيمت ورشة أخرى بالتعاون مع قسم الخدمة الاجتماعية، تضمنت تصميم مقلمة بكرتون معاد تدويرها، وتزيينها بورق الكوريشه، وفي مقر المكتبة أقيمت ورشة رسم وتلوين شخصية كرتونية باستخدام الألوان الخشبية تدريب الفنانة شيرين غنيم، هذا إلى جانب ورشة لتعليم رسم المنظور بتقنية الضوء والظل للفنانة رانيا إبراهيم.