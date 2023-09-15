الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تقدم أنشطة متنوعة للأطفال وذوي القدرات بمدارس القلعة والسيدة زينب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ضمن الأنشطة الفنية والثقافية التي تنظمها  الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، شهدت مدرسة جنة الأطفال لذوي الإعاقة الحركية بالقلعة، تنفيذ عدد من الورش الفنية والثقافية، التي قدمها قصر ثقافة 25 يناير، احتفالًا باقتراب بدء العام الدراسي.

تضمنت الفعاليات عدة ورش قدمها فنانو القصر، منها ورشة عمل ساعة يد مزينة بالزهور "مريم حسن"، وورشة لعمل تاج مزين بالنجوم "فاطمة شعبان"، بجانب ورشة لعمل مجسم للحصان "وفاء أبو الفضل"، وكروت تهنئة "ريهام نبيل"، واختتمت الاحتفالية بعرض فقرات فنية لعرائس الماريونت والأراجواز قدمها فريق أجيال بقيادة الفنان عمرو حمزة.

كما أقيمت عدة أنشطة بالنادي الصيفي بمدرسة زين العابدين بالسيدة زينب تضمنت ورشة عمل مجلة حائط عن العام الدراسي الجديد نفذتها ريهام نبيل، وورشة تلوين بألوان الفلومستر للمدربة ناريمان نبيل.

الفعاليات نظمتها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، في سياق برنامج متنوع لقصور الثقافة، حيث أشارت مدير ثقافة الطفل إلى الاهتمام الكبير الذي توليه قصور الثقافة لذوي القدرات الخاصة، والعمل على تسخير كل الدعم والرعاية الممكنة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة قصر ثقافة ٢٥ يناير عمرو البسيوني مريم حسن فاطمة شعبان

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