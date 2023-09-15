"لوغاريتم".. لماذا استعانت كوريا بعالم مصرى فى مجال الخلايا الجذعية؟

أوضح برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، لماذا استعانت كوريا بعالم مصري من جامعة المنوفية في الخلايا الجذعية لعلاج بعض الأمراض؟.

وقال أحمد فايق، إن الدكتور أحمد مرسي حاصل علي دكتوراه في قسم الخلايا الجذعية والتكنولوجيا الحيوية المتجددة من جامعة كونكوك كوريا، موضحًا أنه نشر أكثر من 50 بحثًا في مجلات علمية مرموقة عن الخلايا الجذعية.

وأضاف أنه يطور نماذج أمراض حيوية لاختبار تأثيرات الخلايا الجذعية مثل التهاب المثانة الخلالي وهشاشة العظام، مشيرًا إلى أن كوريا استعانت بالنموذج المصري لبراعته في مجال الخلايا الجذعية.