المسمارى: كل مناطق الجبل الأخضر منكوبة وفقدنا 800 عسكرى فى درنة

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، مساء الجمعة، أن كل منطقة الجبل الأخضر أصبحت منكوبة من جراء كارثة الفيضانات.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي: "هناك أكثر من مليون و200 ألف شخص في الجبل الأخضر تأثروا بتداعيات الفيضانات.. وهناك مناطق دمرتها السيول بالكامل".

وأضاف أن القوات المسلحة فقدت أكثر من 800 ضابط وجندي في مدينة درنة الأكثر تضررا.

وبشأن المساعدات الخارجية، قال المسماري: "تلقينا دعما مشكورا من مصر والإمارات والجزائر وتونس والسعودية وقطر وكل الدول الشقيقة والصديقة".

وأضاف أن العمل الإنساني العربي الموحد في ليبيا جعل كل ”الخلافات تتلاشى".

ويواصل المسعفون والمتطوعون الليبيون العمل بحثا عن آلاف المفقودين في درنة بعد الفيضانات الهائلة التي اجتاحت المدينة الواقعة على ساحل ليبيا الشرقي، نتيجة الإعصار دانيال.

وكشفت آخر إحصائية للجهات الرسمية ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 11 ألفا، فيما رصدت المنظمة الدولية للهجرة نزوح نحو 30 ألف مواطن من المدينة.

كما أظهرت تقديرات جمعية الهلال الأحمر والاتحاد الدولي للصليب الأحمر فقدان 10 آلاف شخص آخرين.