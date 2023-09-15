الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اجتماع تنسيقي للبدء في أعمال رصف شارع المجيدي ضمن الخطة الموحدة بملوي

أجتماع للبدء في أعمال
أجتماع للبدء في أعمال رصف شارع المجيدي بملوي بالمنيا

عقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث سرعة الانتهاء من توصيل كافة المرافق بشارع المجيدي بحي جنوب مدينة ملوي والذي يعد أحد أهم شوارع المدينة الحيوية تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف بالشارع ضمن الخطة الموحدة للعام المالي 2023 / 2024.

حضر الاجتماع محمد عبدالغني نائب رئيس المركز والمدينة، والجهات المعنية "مثل شركة الغاز وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الاتصالات، وهندسة الكهرباء"، وذلك للاستعجال والانتهاء من توصيل كافة المرافق بشارع المجيدي، وذلك استعداداً للبدء في أعمال الرصف ضمن اعمال الخطة الموحدة ٢٠٢٣ ـ ٢٠٢٤ وذلك كونه شارع حيوي. 

وخلال الاجتماع شدد رئيس المركز والمدينة على سرعة إنهاء أي أعمال مطلوبة بشارع المجيدي قبل البدء في أعمال الرصف بالشارع كونه شارع مهم وحيوي واستجابة لمطالب المواطنين.

من جانبه أكد رئيس المركز والمدينة أن رصف شارع المجيدي والذي يعد أحد الشوارع الحيوية بالمدينة يأتي استكمالًا لأعمال رصف الشوارع بالمدينة، مشيرًا إلى أنه سبق وتم رصف الشوارع التي لم يسبق لها الرصف من قبل وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بهذة المناطق المحرومة من قطاع الرصف، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنيا برفع كفاءة الطرق والشوارع الترابية وذلك لعودة المظهر الجمالي والحضاري للمدينة. 

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن الشوارع التي تم الانتهاء من رصفها حتى الآن هي شوارع جنينة المغاربة بطول 280 متر، وأولاد الشيخ بطول 465 متر بحي جنوب المدينة، كما تم رصف شارع توني بك بطول 270 متر بعدد 2 حارة، وشارع عمر بن الخطاب المتفرع من شارع توني بك بطول 160 متر، وشارع المأمون البحري بطول 120 متر بحي شمال 2، وذلك ضمن أعمال رد الشئ لأصله كما تم رصف شارع المساكن بحي شرق مدينة ملوي بطول 170 متر. 

أجتماع للبدء في أعمال رصف شارع المجيدي بملوي بالمنيا
أجتماع للبدء في أعمال رصف شارع المجيدي بملوي بالمنيا
أجتماع للبدء في أعمال رصف شارع المجيدي بملوي بالمنيا
أجتماع للبدء في أعمال رصف شارع المجيدي بملوي بالمنيا
المنيا أجتماع تنسيقي بملوي رصف شارع المجيدي بمدينة ملوي الخطة الموحدة لعام 2023 2024 محمد عبد الغني نائب رئيس مدينة ملوي اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي

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