تضع حدًا للشائعات.. نص رسائل التهانى المتبادلة بين أنغام وشيرين

وضعت الفنانة أنغام حدًا للشائعات المتداولة عن وجود خلافات بينها وبين الفنانة شيرين عبدالوهاب على خلفية حفل "صوت مصر" الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.

وكشفت أنغام في تصريحات صحفية، عن نص رسائل التهاني المتبادلة بينها وبين شيرين عقب حفل "صوت مصر".

حيث وجهت شيرين رسالة لأنغام عقب نجاح الحفل قائلة: "مساء الخير يا حبيبة قلبي.. أنا شيرين.. لما تفضي في أي وقت كلميني علشان عايزة أباركلك على الجمال والعظمة.. صوت مصر وصوت الوطن العربي كله.. تستاهلي كل خير".

وقبيل مغادرة أنغام للسعودية ردت على تهنئة شيرين قائلة: "يا شيري عاملة إيه يا حبيبتي.. الله يبارك فيكي يا حبيبتي تسلمي لي.. أنا في المطار طالعة الطيارة وراجعة القاهرة.. عايزة أشوفك يا بنتي وحشتيني.. يا رب تكوني بألف خير يا حبيبة قلبي.. بوسي لي البنات".

لتختتم شيرين: "يا حبيبة قلبي توصلي بألف سلامة يا رب.. وأنا كمان عايزة أشوفك ونفسي أتكلم معاكي.. بس اللي حصل إمبارح حاجة تفرح كدة.. وأقل من قيمتك على فكرة.. إنت قيمتك أكتر من كدة بكتير.. أنا فرحت أوي إن في السعودية يعملولك حاجة زي كدة.. بس المفروض في كل حتة بتغني فيها يتعملك كدة.. فألف ألف مبروك.. وربنا يديم عليكي يا رب نعمة الصوت الحلو.. والصحة ويخليلك عيالك.. ويزود رزقك ويعوضك عن كل حاجة وحشة حصلت في حياتك".