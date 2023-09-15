الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل اعترافات مالك إسطبل خيل بالوراق تسبب فى مقتل عامل وإصابة 2

متهم
متهم

أقر مالك إسطبل في الجيزة باعترافات جريمة  مقتل عامل وإصابة 2 آخرين عقب توثيقها في مخزن خاص به لقيامهم بسرقة مبلغ مالي منه وهاتف محمول بـمنطقة الوراق، حيث أقر أنه كان يعتزم شراء ميزانين وأسطوانة أكسجين من متحصلات مسروقات.

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وأضاف المتهم في اعترفاته أمام جهات التحقيق، أن الضحايا من عمال جمع الكرتون في الشوارع وأن بينهم معاملات بيع وشراء، وعقب اتفاقه معهم على شراء المسروقات وإعطائهم المبلغ المالي، اكتشف سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول.

وتابع المتهم أمام جهات التحقيق: أنه حينما اكتشف سرقته، اتهمهم بالسرقة ووثقهم بالحبال عقب احتجازهم داخل المخزن الخاص به وانهال عليهم بالضرب وأجبرهم على إرشاده إلى المبلغ المالي والهاتف المحمول المسروق منه.

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وكشف المتهم في اعترافاته، عن أنه عقب ذلك اكتشف وفاة أحدهم متأثرًا بجراحه، وأنه اختلق واقعة قيام المصابين بالتعدي على الشخص المتوفي لإبعاد الشبهات عنه، ولكن رجال المباحث كشفوه.

وقد أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

بلاغ لمباحث الوراق بالجيزة

وكان اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، قد ورد إليه إخطار ببلاغ  لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من (مالك إسطبل خيل، كائن بدائرة القسم) أنه حال حضوره لمحل عمله اكتشف قيام (شخصين) بالتعدي على (آخر) مما أدى لوفاته، فأمسك بهما وقام بتوثيقهما داخل الإسطبل وحضر للإبلاغ.

فريق بحث جنائي

وبتنفيذ توجيهات مدير الأمن تم تشكيل فريق بحث جنائي مكبر للتحري حول البلاغ، وكشف ملابساته، حيث تبين من التحريات التي أجراها فريق البحث عدم صحة الواقعة.

كشف ملابسات الجريمة

فريق البحث الجنائي المكلف بكشف ملابسات الحادث أعاد مناقشة المُبلغ الذي اعترف باختلاقه للواقعة وقرر أن 3 من عمال جمع الكرتون من المتعاملين معه فى مجال الخردة عرضوا عليه شراء (2 ميزان وأسطوانة بوتاجاز) كانت بحوزتهم من متحصلات سرقة وحال قيام المُبلغ بإعطائهم المبلغ المالى المتفق عليه اكتشف سرقة (مبلغ مالي - هاتفه المحمول) فاتهمهم بالسرقة وقيدهم واحتجزهم داخل المخزن المشار إليه وتعدى عليهم بالضرب، حتى قاموا بإرشاده عن مكان إخفاء المسروقات المستولى عليها منهم.. وعقب ذلك اكتشف وفاة أحدهم فاختمر في ذهنه اختلاق الواقعة على غير الحقيقة خشية مساءلته، ولدى عودته رفقة القوات فوجئ بهروب أحدهم وأمكن ضبطه وبمواجهته اتهم المُبلغ بإحداث إصابته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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