الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تخدم 14 قرية.. تحويل محطات الصرف الصحي ببني سويف للمعالجة الثلاثية

حياة كريمة
حياة كريمة

تواصل مبادرة حياة كريمة الرئاسية إنجازاتها وجهودها لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا بأنحاء الجمهورية، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية تمكنت مبادرة حياة كريمة من إحداث طفرة حقيقة على كافة المستويات في مختلف محافظات وقرى الصعيد.

وحرصت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” خلال الفترة الماضية على تطوير القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا في ريف وصعيد مصر وخاصة في محافظة بني سويف، حيث بذلت المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهدا كبيرا في تأهيل البنية  التحتية، وإعادة ترميم المباني والمنازل والمنشآت الحيوية.

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حياة كريمة ببني سويف

وأحدثت مبادرة حياة كريمة الرئاسية طفرة كبيرة في قطاع الصرف الصحي بمحافظة بني سويف، والتي شهدت العديد من المشروعات داخل كافة قرى ومدن المحافظة، بالتزامن مع المشروعات الجاري تنفيذها في القطاع داخل قرى مركزي ببا وناصر ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، منها 35 مشروعاً في قطاع الصرف الصحي بمتوسط إجمالي و11 مشروعا في قطاع مياه الشرب، تخدم 14 قرية بمحافظة بني سويف.

وتعمل حياة كريمة على تطوير محطتي معالجة تزمنت بمركز بني سويف وصفط النور بمركز الفشن، ضمن أعمال التطوير على محطة معالجة مياه الصرف الصحي بكافة قرى ومدن المحافظة، وذلك ضمن اهتماماتها بمشروعات البنية الأساسية ووصول الخدمة المطلوبة للمواطنين وتحقيق خطط التنمية في قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب.

قطاع الصرف الصحي ببني سويف

وتمكنت مبادرة حياة كريمة من تحويل محطات الصرف الصحى ببنى سويف للمعالجة الثلاثية، حيث تم تطوير محطتي معالجة تزمنت بمركز بني سويف بطاقة 62.5 ألف م /يوم و صفط النور بمركز الفشن بطاقة 20 ألف م /,يوم، والتي تنتج مياه صرف معالجة مطابقة للمواصفات القياسية سوف يتم إعادة استخدامها مرة اخري في الزراعة حسب الاشتراطات البيئية.

كما تعمل محطة معالجة مياه الصرف الصحى بتزمنت بطاقة 49 ألف متر3 / يوم فى الشتاء، 62 ألف متر 3/ مربع فى الصيف، وذلك بما يتناسب مع الظروف البيئية والصحية والحفاظ على مقدرات الدولة في المياه.

ووصلت نسبة إنجاز مشروعات الصرف الصحي في محافظة بني سويف 100٪، و نسبة إنجاز مشروعات مياه الشرب 100٪.

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