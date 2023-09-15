"حياة كريمة".. ندوات توعية لأمراض العيون ضمن قوافل التحالف الوطنى ببنى سويف (فيديو)

تُعَد قافلة "ندوات توعية لأمراض العيون" إحدى القوافل المنتشرة في جميع المحافظات للهيئة القبطية الإنجيلية، والتي تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تأتي هذه القافلة ضمن مشروع "نحو صحة عيون أفضل للمصريين"، والتي يتم من خلالها فحص واكتشاف مرضى العيون بقرية طحا البيشة التابعة لمركز ببا بمحافظة بني سويف.

وقالت نانسي بولس، مسئول برنامج العيون بالهيئة القبطية الإنجيلية بالصعيد: "نكتشف مسببات أمراض العيون، ونقدّم عمليات المياه البيضاء والحول، والعمل على تصحيح الإبصار عن طريق النظارات الطبية، وأيضًا توزيع علاجي من إحدى شركات الأدوية للعمل على منع مسببات العمى داخل القرى".

من جهتها، أوضحت الدكتورة نورهان عادل، إخصائي رمد، إن المريض يقوم بالكشف من خلال قياس النظر، ثم الفحص، سواء تشخيصات المياه البيضاء أو المياه الزرقاء، وأيضًا اعتلال الشبكية السكري الذي يمثل شريحة كبيرة جدًا خاصة في الطبقات الفقيرة.

توعية أهالى القرية

وبدأت القافلة الطبية بندوة لتوعية أهالي القرية عن مسببات أمراض العيون، وكيفية الوقاية منها، وتحديدًا الأطفال، ثم بعد ذلك قام الأهالي بإجراء الفحوصات والكشوفات مجانًا، وصرف العلاج بالمجان أو بنسبة تخفيض تصل لـ50%، ليصل عدد المستفيدين لأكثر من 100 مواطن.

وقالت إحدى المستفيدات من مبادرة الهيئة القبطية الإنجيلية: "بنتي في المدرسة وبتقولي يا ماما أنا مش بشوف كويس الكلام على السبورة، ف بدل ما أروح أعملها برة جيت بيها على الهيئة للكشف".

وقال مواطن: "الهيئة بتقدم عمل ممتاز في القرية، ووفروا على الناس الكبيرة مشقة النزول إلى المركز والمحافظات الأخرى"، وقال مواطن آخر: "تم صرف العلاج بالمجان، وبصراحة الدكاترة تعبانين معانا وبشكرهم جدًا".