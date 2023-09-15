الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

"سنة أولى جواز".. ما هي العوامل التي تساهم في استقرار العلاقات الزوجية؟

العلاقات الزوجية
العلاقات الزوجية

تعتبر العلاقة الزوجية من أهم العلاقات الإنسانية التي تجمع بين الرجل والمرأة، حيث يعد استقرارها وسعادتها هدفًا يسعى إليه الكثيرون، حيث أكدت الكثير من الأبحاث، أن العلاقة الزوجية الناجحة تتطلب الكثير من العمل والاجتهاد من الطرفين، فهي تتأثر بالعديد من العوامل المؤثرة، والتي ذكرها الخبراء بموقع "your tango".

عوامل استقرار العلاقات الزوجية وتحقيق السعادة:

التواصل الفعال: يعتبر التواصل الفعال أحد أهم العوامل التي تؤثر على استقرار العلاقة الزوجية وتحقيق السعادة، من خلال التواصل الجيد، يمكن للشريكين تبادل الأفكار والمشاعر وحل المشكلات بشكل بناء، حيث يجب أن يتعلم الزوجان الاستماع بشكل فعال والتعبير عن أنفسهم بطريقة واضحة ومفهومة.

مواقع التواصل الاجتماعى.. سلاح ذو حدين فى العلاقات الزوجية بالعصر الحديث

الاحترام والتقدير: يجب أن يكون هناك احترام متبادل بين الزوجين، حيث يتعامل كل منهما مع الآخر بالاحترام والتقدير، حيث يعمل الاحترام المتبادل كأساس للثقة والحب في العلاقة الزوجية، ويسهم في بناء علاقة قوية ومستدامة.

التفاهم والتسامح: القدرة على التفاهم المتبادل والتسامح هي أيضًا عاملان هامان لنجاح العلاقة الزوجية، يجب أن يكون الزوجان قادرين على فهم احتياجات بعضهما البعض وتوقعاتهما، والتعايش مع الاختلافات والتحديات التي تواجههما.

المصالح المشتركة: يجب أن يكون هناك مجال وفرص للقيام بأنشطة مشتركة ومصالح مشتركة بين الزوجين، فقضاء الوقت معًا والمشاركة في أنشطة مثل الرياضة أو السفر أو الهوايات المشتركة يعزز الروابط العاطفية ويدعم الاحترام المتبادل ويعزز التواصل والتقارب.

هل يجوز وضع شروط فى عقود الزواج؟.. عضو الأزهر يجيب

الدعم العاطفي: تقديم الدعم العاطفي للشريك في الأوقات الصعبة يسهم بشكل كبير في استقرار العلاقة الزوجية، لذا يجب أن يشعر الزوجان بأنهما يمتلكان شريكًا يقف معهما ويدعمهما في كافة جوانب الحياة.

تعزيز الرغبة الجنسية: تلعب الحياة الجنسية دورًا مهمًا في استقرار العلاقة الزوجية وتحقيق السعادة، يجب أن يكون هناك تفاهم وتوازن بين الحاجات والرغبات الجنسية لكل من الزوجين، ويجب أن يعملوا سويًا على بناء علاقة جنسية مرضية للطرفين.

لتحقيق الاستقرار والسعادة الزوجية، يجب أن يعمل الزوجان بجهد واحد على تطوير علاقتهما، حيث يتطلب الأمر الصبر والتفاني والتركيز على بناء روابط عاطفية قوية، لذا يجب أن يكون الزوجان على استعداد لتجاوز العقبات والمشاكل المحتملة والعمل معًا نحو تحقيق السعادة والرضا في حياتهما الزوجية.

العلاقات الزوجية استقرار العلاقات الزوجية العلاقة الزوجية العلاقة الزوجية الناجحة التفاهم والتسامح

مواد متعلقة

حوادث "عش الزوجية".. ما السبب في زيادة العنف بين أفراد الأسرة؟

"براحتك".. لماذا يصعب على الرجل فهم ما تقصده النساء بالمناقشات الزوجية؟

الأكثر قراءة

"الأرصاد": طقس السبت حار على أغلب الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا

وزير الاتصالات لـ"الدستور": تنمية الصعيد ضمن أولوياتنا.. وتكليف رئاسى برفع البنية التحتية للمنازل

رابط تسديد فاتورة التليفون الأرضي لهذا الشهر

بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل عربات إسعاف ومعدات هندسية ومواد إعاشة عبر “الميسترال” لإغاثة الشعب الليبى

آخرهم الألماني روبرت باور.. أشهر 10 لاعبين أعلنوا اعتناقهم الإسلام

بنى سويف على خريطة الاستثمار فى عهد الرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة