هل يجوز وضع شروط في عقود الزواج؟.. عضو الأزهر يجيب

قال الدكتور عبدالله سلامة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن النبي صلى الله وعليه وسلم وضع قاعدة عامة للزواج، ولهذا قال النبي " المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراماً أو حرم حلالاً"، وهذا الحديث بمثابة الضابط الكلي الأولى في عقود الزواج.

شروط عقود الزواج



وأكد سلامة، خلال لقائه ببرنامج “الستات مابيعرفوش يكذبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن جميع الشروط الغير محرمة والمتوافقة مع توجيهات الله ونبيه يمكن وضعها في وثيقة الزواج بكل حرية.



وأضاف أن الأساس في النفقة بعد الزواج على الزوج، فمن حقوق الزوجة على زوجها النفقة بالمعروف والتوسعة، ولهذا قال النبي في حديثه الشريف " خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله".

وتابع: "إذا أخذ الشاب زوجته وهي تعمل فلا يجب عليه أن يجبرها على ترك العمل بعد الزواج، وأن يجعل في هذا القرار الحرية الكاملة لها".

واستطرد: "الزواج عقد ولكنه مبني على المودة والرحمة والاحترام، ولهذا قال الله في كتابه العزيز" ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة".

الفرق بين الود والمحبة

وأشار إلى أن هناك فرق بين الود والمحبة، فالحب عبارة عن مشاعر بداخل الإنسان، ولكن الود في العلاقات الزوجية أعلى رتبة من الحب، فالود الدليل العملي على المحبة، وبعد الخلاف يبقى الود بين الزوجين.