"مياه سوهاج": انتهاء أعمال المرحلة الأولى من رفع كفاءة المحطة الرئيسية فى البلينا

شهدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، الانتهاء من أعمال حفر 3 آبار بمركز البلينا لرفع كفاءة محطة المياه الرئيسية بقرى المركز، للقضاء على أزمة الانقطاع المتكرر للمياه، والمساهمة في توفير المياه معظم ساعات اليوم، وذلك بحضور المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وعفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة "مصر الخير".

بروتوكول التعاون

كما وقَّعت شركة مياة سوهاج، عددًا من بروتوكولات التعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، بمحافظة سوهاج تضمنت مد شبكات بطول ٤.٤ كم بقرية الصوامع شرق ومد شبكات بطول ١.٢ كم لقرية بندار الشرقية والغربية.

برتوكول تعاون لمد وتدعيم شبكات المياه بقرية نجع حمد وبروتوكول تعاون لإحلال وتجديد شبكات المياه بقرية الصوامعه شرق، وبروتوكول تعاون مشترك لإحلال وتجديد شبكات المياه بقرية الكولة، وبروتوكول تعاون لتنفيذ وصلات المياه بسعر مخفض.

وتُعد شركة مياه سوهاج، خطة للتعامل مع القرى التي تعاني نقصا في وصلات المياه، وكذلك التي تعاني انخفاضا في كفاءة محطات المياه بها، الأمر الذي يتسبب في انقطاع المياه عدة مرات على مدار اليوم، موضحة أن المؤسسة تعمل وفق قاعدة بيانات ودراسات معدة في هذا الصدد بالتعاون مع فروع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لخدمة القرى المستحقة على مستوى الجمهورية.

رفع كفاءة المحطة الرئيسية

وأضافت الشركة، أن الثلاث آبار التي قامت إحدى الجمعيات الخيرية انتهاء أعمال الحفر بها، ستعمل على رفع كفاءة المحطة الرئيسية بالمركز من إنتاج المياه، من 6500 متر مكعب يوميًا لتصل لكفاءة إنتاجية 10100 متر مكعب يوميًا، وهو ما يخدم 65 ألف نسمة، بقرى مركز البلينا، ما يحد من الانقطاع المتكرر للمياه، ويسهم في توفير المياه معظم ساعات اليوم.

وأشارت إلى أنه تم كذلك إلى توقيع عدد 4 بروتوكولات بقرى الصوامعة شرق والكوله ونجع حمد لخدمة عدد: 22,921 مستفيد، وتوقيع بروتوكول بقرى الجهينة الشرقية لخدمة 45,955 مستفيد.

وأوضحت شركة مياة سوهاج في بيانها، أن حفر الآبار وتوفير وصلات المياه بالقرى الأكثر استحقاقا من أهم ما يركز عليه قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، حرصا منها على توفير مياه شرب نظيفة للمواطنين، ولوعي المؤسسة الكامل بأن تأمين توفير مياه شرب نظيفة يوفر حياة صحية ملائمة، ويقي من الكثير من الأمراض.

وأكد المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إننا بدأنا العمل مع مؤسسة "مصر الخير" منذ عام 2016 حيث تم إنشاء 16 بئرًا، ومد 27 كيلو شبكات صرف.

وأضاف صلاح أن لدينا العديد من قصص النجاح تتجسد عندما تصل خدمة المياه والصرف لكل مواطن وهي أصدق قصص النجاح، مضيفًا أن قرية الصوامعة شرق سوف تكون قريبًا نموذجًا نبدأ به في سوهاج، حيث لن يكون فيها مكان محروم من خدمات الصرف أو المياه".

جانب من الحدث

جانب من الحدث