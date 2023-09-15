تواجد مبابى وشقيقه.. قائمة باريس سان جيرمان أمام نيس فى الدورى الفرنسى

كشف الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، عن قائمة فريقه لمواجهة نيس، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيس والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيس والقنوات الناقلة، فتُقام اليوم الجمعة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “بارك دو برانس” معقل الفريق الباريسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الفرنسي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports 1 HD.

قائمة باريس سان جيرمان أمام نيس

وضمت القائمة 20 لاعبًا فقط، لإصابة ماركو أسينسيو، نونو مينديز، لي كانج إن، بريسنال كيمبيمبي، فابيان رويز.

وشهدت القائمة تواجد كيليان مبابي رغم الشكوك التي حاوطت إمكانية مشاركته لإصابته مع منتخب فرنسا في فترة التوقف الدولي، إضافة للظهور الأول لشقيقه إيثان البالغ من العمر 16 عامًا فقط.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان أمام نيس كالآتي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس – أرناو تيناس – جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – لوكاس هيرنانديز – ميلان سكرينيار – لايفن كورزاوا

خط الوسط: مانويل أوجارتي – دانيلو – فيتور فيتينها – شير ندور – كارلوس سولير – وارن زائير إيمري – إيثان مبابي

خط الهجوم: كيليان مبابي – جونكالو راموس – عثمان ديمبيلي – راندال كولو مواني – برادلي باركولا.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في بطولة الدوري الفرنسي، برصيد 8 نقاط، بعد مرور 4 جولات من عمر المسابقة، خلف موناكو صاحب الصدارة، برصيد 10 نقاط.