الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استدرجوها بالقروض.. كشف غموض النصب على سيدة بالبساتين على يد أحد أقاربها

المتهمين
المتهمين

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة، القبض على ثلاثة أشخاص بمحافظة القاهرة لقيامهم بالنصب على ربة منزل وإرغامها على توقيع عدد من إيصالات الأمانة في منطقة البساتين.

 

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 تفاصيل الواقعة

\كان قد ورد إخطارا إلى اللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من المقدم أحمد طارق العسكري رئيس مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من ربة منزل تفيد بتضررها من أشخاص مجهولين لقيامهم بالنصب عليها، والاتفاق معها على إعطائها قرض مالي نظير التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة، وتم التقابل معها وشقيقها بأحد المناطق بدائرة القسم لتسليمها المبلغ المالى إلا أنها فوجئت -عقب توقيعها على إيصالات الأمانة-أنهم قاموا بالاستيلاء على هاتفها المحمول وصرفهما دون إعطائها المبلغ المتفق عليه.

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 تشكيل فريق بحث جنائي

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط مباحث البساتين، وتبين من إجراء التحريات تحديد مرتكبي الواقعة (3 أشخاص).

على الفور تم إصدار إذن من النيابة العامة، وعقب تقنين الإجراءات خرجت مأمورية مكبرة من ضباط مباحث البساتين وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (32 إيصال أمانة "مُذيلين بتوقيع المجنى عليها" – 2 هاتف محمول "خاصين بالمجنى عليهما").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظراً لارتباطه بصلة نسب بزوج المُبلغة "متواجد حالياً خارج البلاد" وقيام الأخير بالتحصل منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها فى مجال بيع الهواتف المحمولة دون أخذ الضمانات اللازمة عليه واكتشافهم عقب ذلك سفره خارج البلاد دون رد المبالغ المالية.

 وتابع أنه اختمرت فى ذهنه الاستعانة بالشخصين الآخرين لاستدراج "المجنى عليها" عقب علمهم برغبتها فى اقتراض مبلغ مالي وقاموا بالتواصل معها وإيهامها بعملهم بإحدى شركات القروض، وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

اللواء عمرو إبراهيم المقدم أحمد طارق العسكري مباحث قسم شرطة البساتين منطقة البساتين ضباط مباحث البساتين ضبط نصابين في البساتين

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